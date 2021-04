Número de óbitos volta a subir no dia em que o Governo reavalia a nova fase do plano de desconfinamento, que entra em vigor a partir da próxima segunda-feira.

Portugal regista 11 mortes por covid-19 e mais 592 novos casos

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 11 mortes por covid-19 e 592 novos casos.

É a primeira vez esta semana que o país volta a ultrapassar a fasquia dos 10 óbitos por dia. Um aumento que acontece no dia em que o Governo reavalia a nova fase do plano de desconfinamento, que entra em vigor a partir da próxima segunda-feira.

No que respeita a novas infeções, verifica-se uma descida face ao dia anterior, registando-se 592 infetados por comparação com os 618 do dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo concentra a maioria dos casos, com mais seis mortes e mais 267 pessoas com teste positivo. Seguem-se o Norte, com 150 novos infetados e quatro mortes e o Centro, com mais 41 casos positivos e um óbito.

As restantes regiões do país não registaram, nas últimas 24 horas, qualquer morte associada à covid-19, apenas novas infeções: 64 no Algarve, 35 no Alentejo, 26 na Madeira e nove nos Açores.

No que respeita aos internamentos, continuam a descer, havendo atualmente 538 pessoas internadas, menos 20 que ontem. Entre elas, 129 estão nos cuidados intensivos, mais duas face ao dia anterior.

A taxa de incidência mantêm a tendência de descida, sendo de 65,3 casos por 100.000 habitantes e o R(t) continua abaixo de 1, embora próximo, sendo de 0,94.

Nas últimas 24 horas, foram ainda registados mais 702 recuperados, elevando para 778.912 o total de pessoas que recuperaram da doença.

Desde o início da pandemia foram confirmados 822.314 casos positivos de SARS-Cov-2, em Portugal, tendo 16.859 morrido vítimas da covid-19.

Atualmente, existem 26.543 casos ativos no país, menos 121 que ontem.









