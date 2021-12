"A base é a probabilidade do que vai acontecer e o que se sabe sobre a história natural da doença: o período de incubação, transmissão e em que esta variante é mais infecciosa", disse a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Covid-19

Portugal. Redução do isolamento para infetados conhecida na quinta-feira

Paula DE FREITAS FERREIRA "A base é a probabilidade do que vai acontecer e o que se sabe sobre a história natural da doença: o período de incubação, transmissão e em que esta variante é mais infecciosa", disse a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Graça Freitas disse esta quarta-feira, em entrevista à RTP3, que a possibilidade de reduzir para cinco dias o período de isolamento de pessoas infetadas com covid-19 está a ser discutida e que a decisão será anunciada na manhã de quinta-feira (dia 30 de dezembro).

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, remetera, esta quarta-feira, a decisão sobre uma eventual redução do período de isolamento de infetados com o vírus para as autoridades de saúde, tendo vincado que essa é uma decisão técnica e não política.

"Portugal está a equacionar a redução do período de isolamento, que está em fase de avaliação. A base é a probabilidade do que vai acontecer e o que se sabe sobre a história natural da doença: o período de incubação, transmissão e em que esta variante é mais infecciosa. É com base na informação que nos vai chegando que se consegue prever um equilíbrio entre a segurança e evitar que fiquem retidas em isolamento demasiado tempo", disse a diretora-geral da Saúde, na mesma entrevista.

A Madeira reduziu esta quarta-feira para cinco dias o isolamento de infetados assintomáticos com o vírus da covid-19 e de quem contactou com casos positivos, acabando mesmo com a quarentena de contactos vacinados com a terceira dose. A Madeira é a primeira região de Portugal a reduzir os períodos de isolamento de infetados com o novo coronavírus.

As mudanças devem-se à predominância da variante Omicron do vírus SARS-CoV-2 e à "atual evidência científica", que "sugere que a maior parte da transmissão" ocorre "no início do curso da doença", geralmente, nos dois dias "antes do início dos sintomas" e dois a três dias depois, segundo uma circular desta quarta-feira da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira.

Assim, em casos confirmados de infeção com o vírus, deve haver "isolamento imediato, independentemente do estado vacinal", e "o período mínimo de isolamento" passa a ser de cinco dias se não houver sintomas da doença covid-19 "ou se os sintomas forem resolvidos durante esse período", segundo as autoridades da Madeira.





*com agência Lusa

