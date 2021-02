Vários países têm seguido a mesma recomendação nas últimas semanas, incluindo o Luxemburgo.

Portugal recomenda vacina da AstraZeneca a pessoas com menos de 65 anos

Mais um país que se junta à lista de Estados que estão a limitar a toma da vacina da Astrazeneca a pessoas com mais de 65 anos. Desta vez foram as autoridades portuguesas a recomendá-lo. Num documento publicado esta segunda-feira no site da Direção-Geral da Saúde (DGS), as autoridades referem que "até novos dados estarem disponíveis, a vacina da AstraZeneca deve ser preferencialmente utilizada para pessoas com 65 ou menos anos de idade."

Na norma publicada esta segunda no site da autoridade de saúde, a DGS refere, no entanto, que caso só esteja apenas disponível a vacina desta farmacêutica "em nenhuma situação deve a vacinação de uma pessoa com 65 ou mais anos de idade ser atrasada se só estiver disponível a COVID-19 Vaccine AstraZeneca".



A recomendação é direcionada a médicos, enfermeiros e farmacêuticos do Sistema de Saúde. Esta decisão está em linha com vários países europeus, incluindo o Luxemburgo, onde as autoridades responsáveis consideram que não existem dados suficientes para fazer uma declaração sobre a eficácia desta em pessoas com mais de 65 anos. França, Alemanha, Polónia, Áustria, Suécia, Itália e Holanda também não estão a administrar o fármaco a esta faixa etária.

O plano de vacinação do Grão-Ducado - com seis fases no total - arrancou a 28 de dezembro, para profissionais de saúde de hospitais e lares de idosos, tendo sido alargada no mês de janeiro aos residentes dos lares. A segunda etapa deverá arrancar no início do mês de março e vai abranger as pessoas com mais de 75 anos e as pessoas consideradas "altamente vulneráveis", independentemente da idade.

