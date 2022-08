A nova lei de imigração inclui um visto temporário de 120 dias - que pode ser prorrogado por mais 60 - para estrangeiros à procura de emprego.

Nómadas digitais

Portugal quer atrair mais estrangeiros em teletrabalho

AFP A nova lei de imigração inclui um visto temporário de 120 dias - que pode ser prorrogado por mais 60 - para estrangeiros à procura de emprego.

Confrontado com uma escassez de mão-de-obra no turismo e na construção, Portugal alterou a lei da imigração para facilitar a imigração e, em particular, o acolhimento de "nómadas digitais" (pessoas que vivem e trabalham a viajar), de acordo com o texto promulgado pelo Presidente da República.

A nova lei de imigração, aprovada pelo Parlamento em julho, inclui um visto temporário de 120 dias - que pode ser prorrogado por mais 60 - para estrangeiros à procura de emprego. Deve também facilitar as formalidades de vistos para os "nómadas digitais".

O texto foi aprovado a 21 de Julho com os votos do Partido Socialista e da oposição de esquerda. O Partido Social Democrata (PSD) absteve-se e o Chega não participou na votação.

"Portugal precisa de imigrantes" pela "sua demografia, a sua economia e a sua cultura", explicou Ana Catarina Mendes, ministra dos Assuntos Parlamentares, citada pela AFP. Governo espera atrair mais 50 mil trabalhadores.

Esta simplificação de procedimentos também tem um acordo entre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) destinado a facilitar a circulação de trabalhadores e estudantes entre os estados membros, incluindo o Brasil e as antigas colónias portuguesas em África.

Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no setor do turismo "Estamos a viver vários desafios e um deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano", referiu a secretária de Estado do Turismo portuguesa.

A alteração da lei da imigração deverá beneficiar sobretudo o setor do turismo, um dos mais afetados pela escassez de mão-de-obra, tal como noutros países europeus como o Luxemburgo. O turismo precisaria atualmente de cerca de 50.000 empregados extra, disse na terça-feira a Secretária do Turismo, Rita Marques.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.