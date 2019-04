A opinião pública portuguesa descobriu nos últimos dias que a política nacional tem laços que muitas vezes são de sangue. Marcelo Rebelo de Sousa apela a que se evite estes casos de nomeações familiares no texto da lei.

Portugal 5 min.

Portugal. Quando governar é um negócio de famílias

Nuno Ramos de Almeida A opinião pública portuguesa descobriu nos últimos dias que a política nacional tem laços que muitas vezes são de sangue. Marcelo Rebelo de Sousa apela a que se evite estes casos de nomeações familiares no texto da lei.

Conta-se que o bisavô de Manuela Ferreira Leite, José Dias Ferreira de seu nome, e o bisavô de Guilherme d’Oliveira Martins, Joaquim Pedro d’Oliveira Martins, ocuparam as mesmas pastas e na mesma ordem temporal que os seus bisnetos um século depois.



Pode dizer-se que um dos problemas das elites portuguesas é estarem concentradas em poucas famílias e de pertencerem a um grupo dominante muito restrito e elitista. Um aspeto que é sublinhado ao Contacto pelo professor António Costa Pinto, em entrevista que sairá este sábado no site do jornal: “O grande problema da elite política portuguesa é que é altamente elitista: por exemplo, metade dos ministros portugueses têm doutoramento. Há uma grande tendência da classe política portuguesa em ter um distanciamento em relação ao resto da sociedade portuguesa”.

Esse afunilamento social tem muitas vezes uma tradução familiar, como é ilustrada por uma história contada por Pacheco Pereira nas páginas do Público: “Marcello Caetano chegava à primeira aula e chamava os estudantes um a um, e interpelava-os com variantes da mesma conversa: ‘conheci muito bem o seu pai’; ‘você não é sobrinho de X? É que ele foi meu aluno’; ‘é da família X? O seu tio esteve comigo nos Graduados da Mocidade Portuguesa’; ‘o seu pai ainda está em Moçambique?’, etc., etc. De vez em quando, empancava num plebeu e não sabia o que dizer. Mas a concentração de alunos, filhos, sobrinhos e parentes de outros antigos alunos na Faculdade de Direito de Lisboa era muito grande. Estávamos numa época em que na universidade havia apenas 4% de estudantes de famílias operárias e camponesas. Aliás, mesmo após 45 anos de democracia, ainda existem problemas com as ‘famílias’, em particular filhos de professores na Faculdade de Direito, que suscitaram um conflito a que não se deu muita atenção pela necessidade de as provas escritas serem anónimas para evitar favorecimentos ‘familiares’”.

Resta saber se a recente polémica sobre o número de relações familiares no governo do PS e nos gabinetes dos ministros é devido a este crónico afunilamento das elites políticas ou também devido a práticas menos claras que garantiriam o predomínio dos do costume nos governos. Sabendo que estas duas características não se excluem uma à outra. Embora a segunda seja eticamente reprovável e mesmo, por vezes, legalmente condenável.

Em concreto, o número de relações familiares no Governo de António Costa envolve um total de 50 pessoas e 20 famílias. Os casos mais notórios são no conselho de ministros, em que um pai e uma filha e um marido e uma mulher se sentam na mesa do Executivo. Ana Paula Vitorino, a atual ministra do Mar do Governo de António Costa, é casada com Eduardo Cabrita, também ministro da Administração Interna de Costa. Outro caso em destaque é o de José António Vieira da Silva, ministro do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, que tem a sua filha no Governo. Mariana Vieira da Silva era o braço direito de António Costa quando este estava em São Bento, e foi promovida a ministra da Presidência.

Neste contexto, o ex-Presidente da República, Cavaco Silva, aproveitou uma iniciativa do PSD para criticar esta situação no governo de António Costa e garantir que não se recordava de haver tais ligações durante os seus três governos. Uma deixa que foi rapidamente desmentida. De acordo com a página portuguesa de fact checking Polígrafo, os executivos liderados por Cavaco Silva nomearam pelo menos 11 mulheres de ministros e secretários de Estado e mais quatro familiares diretos.

Ficou-se a saber, também, que Cavaco Silva quando era Presidente nomeou a sua cunhada para assessorar a primeira dama na Presidência da República. A familiar do político de Boliqueime foi condecorada, no fim do mandato deste e por o próprio, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

A troca de acusações continuou com o antigo líder do PSD Luís Marques Mendes a afirmar ser um abuso a “overdose de familiares no governo” no seu espaço de opinião na SIC. A jornalista Constança Cunha e Sá respondeu no twitter acusando-o de ter nomeado, enquanto governante, a mulher de Álvaro Amaro que depois terá nomeado em troca a mulher de Marques Mendes para o gabinete.

O certo é que o atual caso já provocou duas baixas no governo com as demissões do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, e do seu adjunto e primo, Armindo dos Santos Alves. No debate quinzenal na Assembleia da República, o primeiro-ministro não conseguiu evitar o tema e lamentou que esta discussão se esteja a dar tão próxima das eleições, pedindo um critério “claro e uniforme” sobre os limites das nomeações de familiares para o atual e futuros governos. António Costa sugeriu ainda que o tema devia ser levado à Comissão de Transparência. “Gostava de um critério claro e uniforme, já não digo para governos anteriores, porque esses já lá vão, mas para o atual governo e futuros governos”, afirmou, em resposta à bancada do PSD.

À entrada do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa declarou à RTP que “vale a pena rever a lei” na sequência dos casos vindos a público. “A lei que vigora é uma lei que não é tão exigente quanto é hoje a opinião pública portuguesa. A lei já tem quase 20 anos e é uma lei em que, por exemplo, os primos não são apanhados por uma decisão no plano administrativo”, justificou. “Hoje, a sensação que tenho é a de que o escrutínio e o juízo da opinião pública é mais exigente. Vale a pena rever a lei em conformidade”, defendeu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.