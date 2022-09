Portugal. PSP expulsou 20 polícias e suspendeu 108 em 2021

I Liga MP abre inquérito a incidente entre polícia e adepto antes do jogo Benfica-FC Porto

O Ministério Público decidiu instaurar um inquérito ao incidente que envolveu um polícia do Corpo de Intervenção da PSP e um adepto, antes do jogo de futebol entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, no sábado.