Portugal prolonga situação de alerta até 22 de abril

Guerra na Ucrânia Portugal anuncia medidas para contenção dos preços da energia e no agroalimentar

“Para os combustíveis, avançaremos com uma redução de ISP equivalente à redução do IVA para 13%,", disse Costa. Quanto à eletricidade, o executivo apresentou na semana passada em Bruxelas uma proposta ibérica que limita o contágio dos preços da eletricidade pelo preço do gás.