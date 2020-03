A medida inclui o encerramento de algumas escolas e universidades. O anúncio foi feito em direto para o país pela ministra portuguesa da Saúde em reação ao aumento do número de casos do novo coronavírus nesta zona de Portugal.

Portugal. Proibidas visitas a hospitais, lares e prisões no Norte

A medida inclui o encerramento de algumas escolas e universidades. O anúncio foi feito em direto para o país pela ministra portuguesa da Saúde em reação ao aumento do número de casos do novo coronavírus nesta zona de Portugal.

A ministra portuguesa da Saúde, Marta Temido, anunciou esta noite em direto numa conferência de imprensa que foram suspensas as visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais no norte do país, zona onde se encontram 15 dos 21 casos de covid-19 registados em Portugal.

Com estas medidas, a ministra revelou que o governo espera “adiantar-se aos acontecimentos” em vez de agir apenas de forma "reativa". Para além desta decisão, Marta Temido anunciou também o encerramento de um estabelecimento de ensino do agrupamento de escolas de Idães, em Felgueiras, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e do edifício onde se encontra o Departamento de História da Universidade do Minho.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.