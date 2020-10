Os concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira vão ter medidas especiais, semelhantes às que vigoraram nas 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa, no verão.

Portugal proíbe circulação entre concelhos no feriado de Todos os Santos e avança com restrições no Norte

O governo português anunciou, esta quinta-feira, 22 de outubro, a proibição de circulação entre diferentes concelhos do país, para a altura do feriado de Todos os Santos, assinalado a 1 de novembro. A proibição começa no início do fim de semana que o antecede, a 30 de outubro, e termina no dia 3 de novembro.

"O Conselho de Ministros aprovou a resolução que determina a proibição de circulação em diferentes concelhos do território continental, no período das 00h de 30 de outubro até às 24 de 3 de novembro (...) Esta resolução implica que cada cidadão não possa circular entre concelhos, como já tinha acontecido no passado", declarou Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência.

O dia 2 de novembro, Dia de Finados, será de luto nacional, "como forma de prestar homenagem a todos os falecidos e, em particular, às vítimas da pandemia covid-19.

O Conselho de Ministros aprovou também medidas específicas para três concelhos do Norte do país, à semelhança do que já tinha acontecido com as 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa, no verão.

Este "conjunto de medidas especiais", como definiu a ministra, será aplicado aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, que ficarão mais restringidos face ao resto do país.

"Relativamente a estes três concelhos são aprovados o dever de permanência no domicílio, com exceção de um conjunto de atividades", entre as quais "trabalhar ou frequentar a escola".

Nestes concelhos ficam também proibidos "quaisquer eventos com mais de cinco pessoas", todos os estabelecimentos comerciais e de atendimento ao público "devem estar encerrados às 22h" e o teletrabalho passa a ser obrigatório "em todas as funções que o permitam".

Em Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira ficam ainda suspensas as visitas a lares e a estabelecimentos de cuidados continuados, bem como o funcionamento de centros de dia. A realização de mercados e feiras está temporariamente proibida.

