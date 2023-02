Um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros, a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses e com um ‘spread’ de 1%, passa a pagar a partir de março 727,85 euros.

Crédito

Portugal. Prestação da casa sobe 185 euros para créditos de 150 mil euros

Lusa Um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros, a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses e com um ‘spread’ de 1%, passa a pagar a partir de março 727,85 euros.

A prestação da casa paga ao banco volta a subir em março nos contratos a taxa variável, sendo esperado um aumento de 185 euros no prazo a seis meses face à última revisão, segundo a simulação da Deco/Dinheiro&Direitos.



Assim, um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros, a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses - a mais usada nos contratos de crédito à habitação em Portugal - e com um ‘spread’ (margem de lucro do banco) de 1%, passa a pagar a partir de março 727,85 euros, o que significa uma subida de 185,57 euros face à última revisão em setembro.

Já no caso de um empréstimo nas mesmas condições (valor e prazo de amortização), mas indexado à Euribor a três meses, o cliente passa a pagar 685,34 euros, mais 67 euros do que em dezembro.

Estes valores foram calculados tendo em conta as médias da Euribor no mês de fevereiro de 3,135% a seis meses e de 2,640% a três meses.

Já nos empréstimos indexados à Euribor a 12 meses, a prestação da casa – para um empréstimo nas condições referidas – será de 763,06 euros a partir do próximo mês, um agravamento de 303,33 euros face ao que pagava desde março de 2022.

Neste caso, o valor foi calculado tendo em conta a média da Euribor a 12 meses em fevereiro e que foi de 3,534%.

A evolução das taxas de juro Euribor está intimamente ligada às subidas ou descidas das taxas de juro diretoras BCE.

