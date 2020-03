O diploma do Governo aprova as medidas urgentes de resposta ao surto de Covid-19. Quem desrespeitar ordens na atual situação incorre em crime de desobediência.

Portugal. Presidente promulga medidas para estado de alerta

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o diploma do Governo que aprova as medidas extraordinárias e urgentes de resposta ao surto de Covid-19, anunciou o Palácio de Belém.

“Atendendo à situação de alerta nacional em que o País vive, e na expetativa de subsequente ratificação parlamentar, o Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que aprova as medidas extraordinárias e de carácter urgente de resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus”, lê-se na nota publicada na página da Presidência da República na Internet.

O governo declarou também o estado de alerta em Portugal que vigora até ao dia 9 de abril.

Crimes de desobediência

Durante o Estado de Alerta “cabe às forças de segurança garantir o seu cumprimento, e garantir em articulação estrita com as autoridades de saúde pública, que as medidas de restrição de circulação são rigorosamente respeitadas”, disse esta sexta-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita em conferência de imprensa.

As medidas de restrição de atividade, continuou, “também serão adequadamente cumpridas, por isso a declaração de alerta realça que este dever recai sobre todos os cidadãos".

Este governante frisou que o desrespeito de determinações das forças de segurança no âmbito do Estado de Alerta será considerado "crime de desobediência" sujeito a "medidas sancionatórias agravadas".

"Foi acionada a medida prevista na Lei de Bases da Proteção Civil que classifica como crime de desobediência com medida sancionatória agravada a violação de orientações e ordens dadas pelas forças de segurança no âmbito das medidas do Estado de Alerta”.

112 doentes infetados

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou esta sexta-feira o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (34), ao passar de 78 para 112, dos quais 107 estão internados.

A região Norte continua a ter o maior número de casos confirmados (53), seguida da Grande Lisboa, cujo registo duplicou para 46, enquanto as regiões Centro e do Algarve têm cada uma seis casos confirmados. Além destas há um caso assinalado pela DGS no estrangeiro.

O boletim epidemiológico assinala também que, desde o início da epidemia, a DGS registou 1.308 casos suspeitos (mais de o dobro em relação a quinta-feira) e mantém 5.674 contactos em vigilância.