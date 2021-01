Restrições à circulação internacional e possibilidade de recrutar profissionais de saúde formados no estrangeiro são as principais mudanças do décimo estado de emergência, que o país se prepara para aprovar.

Portugal prepara-se para renovar estado de emergência com novas regras

Restrições à circulação internacional e possibilidade de recrutar profissionais de saúde formados no estrangeiro são as principais mudanças do décimo estado de emergência, que o país se prepara para aprovar.

O Parlamento português vota, esta tarde, o prolongamento do estado de emergência até 14 de fevereiro.

O decreto presidencial a pedir este novo regime de exceção foi enviado ontem à Assembleia da República, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter ouvido os partidos com assento na Assembleia da República.

Este decreto prolonga as medidas já em vigor, que têm definido o novo confinamento em que Portugal se encontra neste momento, mas vai mais longe.

Estão previstas restrições à circulação internacional e a mobilização de profissionais de saúde reformados, reservistas ou formados no estrangeiro.

Restrições à circulação internacional

O projeto que foi enviado para o Parlamento permite ao Governo "a possibilidade de suspender ou limitar chegadas a Portugal de certas origens", impondo-se "a realização de teste de diagnóstico de SARS-CoV-2 ou o confinamento compulsivo de pessoas em local definido pelas autoridades competentes", refere o decreto.

A cobrança imediata de coimas por violação das regras do confinamento é outra das regras que fica definida neste enquadramento legal.

Ainda antes da aprovação do novo estado de emergência, que já tem os votos garantidos do PS e PSD, o suficiente para passar na Assembleia da República, o Governo anunciou a suspensão de voos de e para o Brasil, a partir da meia noite de sexta-feira, devido à evolução da pandemia, ao aumento dos casos de infeção pelo novo coronavírus, em Portugal, e à sobrecarga de recursos de saúde, e à deteção de novas estirpes, como a estirpe identificada em Manaus.

O Presidente da República decretou esta quarta-feira a modificação do estado de emergência em vigor, a partir de quinta-feira, e a sua renovação por mais quinze dias, até 30 de janeiro, para permitir medidas de contenção da covid-19.

O decreto pondera também o fecho de fronteiras, ou pelo menos a imposição de restrições, em acordo com os restantes países da União Europeia e do espaço Schengen.

"Podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas competentes, nomeadamente em articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e fitossanitários em portos e aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada em território nacional ou de condicionar essa entrada à observância das condições necessárias a evitar o risco de propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate."

Recrutar imigrantes com formação médica

Esta é uma das principais novidades em todos os decretos do estado de emergência. O novo decreto prevê a possibilidade de poderem ser recrutados, entre outros, profissionais que se tenham formado no estrangeiro.

"Podem ser mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer profissionais de saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a sua qualificação no estrangeiro."

Na semana passada, o secretário-geral adjunto do PS pediu hoje à Ordem dos Médicos e a "outras instituições" que reconhecessem cerca de uma centena de profissionais de saúde luso-venezuelanos, entre médicos, enfermeiros e técnicos de outras áreas da saúde, considerando que seria uma importante ajuda no combate à covid-19.

Noutras comunidades de imigrantes em Portugal existem casos semelhantes à espera do mesmo reconhecimento.

Escolas

O ensino presencial não deverá ser retomado antes do Carnaval. O decreto deixa em aberto diferentes possibilidades, desde a simples suspensão, como acontece atualmente, à recalendarização de atividades e de aulas, passando pela retoma do ensino à distância.

A partir desta sexta-feira janeiro, o país volta a entrar em recolhimento domiciliário e várias atividades voltam a encerrar. Praticamente só as escolas escapam às novas restrições. Saiba o que muda.

"Podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes, em qualquer nível de ensino dos setores público, particular e cooperativo, e do setor social e solidário, incluindo a educação pré-escolar e os ensinos básico, secundário e superior, as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, nomeadamente a proibição ou limitação de aulas presenciais, o adiamento, alteração ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de provas de exame".

Saldos e promoções proibidas

No décimo estado de emergência ficam também proibidas quaisquer atividades que favoreçam "o aumento do fluxo de pessoas nos estabelecimentos abertos ao público".

Assim, o documento determina também a "proibição de saldos e promoções".

O atual período de estado de emergência termina às 23h59 do próximo sábado, 30 de janeiro, e foi aprovado no parlamento com votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP e PAN, uma maioria alargada face às votações anteriores.

O novo decreto mantém as limitações do atual, como o dever de recolhimento domiciliário, a obrigatoriedade do teletrabalho, sempre que possível, e o encerramento dos estabelecimentos e serviços considerados não essenciais.

As exceções de circulação e de abertura de estabelecimentos ao público deverão ser as mesmas do atual enquadramento, mas serão detalhadas pelo Governo, após a votação de hoje.

