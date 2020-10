País de Gales decretou duas semanas de confinamento. Governo coloca resposta na responsabilidade individual e coletiva dos portugueses.

Portugal pode seguir exemplo de País de Gales? "Não devemos fazer cenários de antecipação"

O País de Gales anunciou esta segunda-feira, 19 de outubro, que vai fazer em confinamento temporário, de cerca de duas semanas, a partir desta sexta-feira, 23 de outubro até 09 de novembro, com o objetivo de "retomar o controlo" da pandemia covid-19.



Questionado sobre essa hipótese para Portugal, o secretário Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales não confirmou para já essa hipótese, embora não a tenha descartado em definitivo.

"Cada país tem usado a sua própria estratégia", começou por lembrar, na conferência de imprensa de balanço dos números epidemiológicos. Mas reconheceu que "estamos todos a aprender uns com os outros".

Ainda assim o governante preferiu evitar falar para já em qualquer tipo de confinamento, mesmo que o Presidente da República tenha a vindo a público, recentemente, referir que não está posta de parte a possibilidade de o país poder voltar a entrar em estado de emergência se os números da covid-19 se continuarem a agravar.

"Obviamente, estamos a todo o custo evitar confinar porque não podemos ficar fechados todo o inverno. Tomamos, isso sim, medidas graduais, que visam, obviamente, a convivência também com o vírus e com a normalidade possível na nossa vivência coletiva", afirmou, apelando, mais uma vez, aos portugueses que sejam responsáveis e cumpram as regras sanitárias.

Para já, face aos números atuais de Portugal, António Lacerda Sales não prevê que se tenha de avançar para um confinamento temporário, mesmo que apenas de duas semanas, como o do País de Gales, preferindo falar numa "avaliação gradual"

"Neste momento devemos fazer a nossa avaliação muito gradual, muito progressiva, em função daquilo que é a evolução epidemiológica. Não devemos fazer cenários de antecipação, porque todos os cenários são imprevisíveis", defendeu.

A responsabilização individual e coletiva é a estratégia a seguir para evitar que o país volte a fechar parcial ou totalmente.

Segundo o secretário de Estado, "não teremos garantidamente que ficar confinados se conseguirmos manter o distanciamento social e o nosso comportamento individual, de acordo com aquilo que são as diretrizes da Direção-Geral da Saúde" e se seguirmos essas medidas não apenas no ambiente laboral, mas também familiar e de convívio social, onde se têm registado a maioria dos surtos.

"Isso dá-nos responsabilidades acrescidas àquilo que é não podermos baixar a guarda e sermos mais conscientes do ponto de vista individual e coletivo", rematou.

