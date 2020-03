Portugal pode entrar em estado de emergência a partir da meia noite

É esta quarta-feira que os órgãos de soberania decidem em Portugal se há luz verde para o estado de emergência. Se for aprovado o decreto presidencial pelos deputados, Marcelo deve falar esta noite ao país.

É esta quarta-feira que os órgãos de soberania decidem em Portugal se há luz verde para o estado de emergência. Se for aprovado o decreto presidencial pelos deputados, Marcelo deve falar esta noite ao país.

Na manhã desta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa reúne com o Conselho de Estado através de videoconferência antes da sessão na Assembleia da República que vai discutir o decreto presidencial que, se for aprovado, abre caminho ao estado de emergência em Portugal. De acordo com o Expresso, o primeiro-ministro colaborou com o Presidente da República e só falta mesmo a luz verde dos deputados.

Esta mesma noite, Marcelo Rebelo de Sousa vai falar ao país durante “o final da tarde/princípio da noite” como indica uma nota do gabinete presidencial. Diz o Expresso que se tudo correr como o Presidente da República espera, o estado de emergência entrará em vigor a partir desta meia noite.

Apesar de Marcelo ter ouvido o primeiro-ministro sobre o conteúdo do decreto, sabe-se que António Costa preferia uma solução intermédia e ontem mesmo o próprio governo decidiu uma série de medidas que incluíram o fecho de fronteiras, o confinamento da população de Ovar, o cancelamento de voos e a requisição de portos marítimos mostrando que é possível implementar a quarentena sem recorrer ao estado de emergência.

Contudo, o parlamento está dividido sobre esta matéria com a direita inclinada para apoiar este recurso. À esquerda, o BE diz “aguardar tranquilamente” pela decisão e o PCP argumenta que a declaração do estado de emergência é uma decisão “prematura”, coincidindo com a posição do PS que defende que há ainda outras soluções que se podem tomar. Catarina Martins defende que o exercício “de direitos de liberdade individual não é o foco do problema” e que os portugueses “têm tido um comportamento exemplar”. Para Jorge Pires, da comissão política do PCP, “é preciso verificar o que vai resultar das medidas” entretanto implementadas pelo governo. Mas não descarta o voto favorável. “Precisamos de ver primeiro para ponderar e depois decidir. Não temos nenhum decreto na mão”, afirmou.

De acordo com o Público, a deputada Isabel Moreira, do PS, diz que não deseja o estado de emergência, por se tratar de uma “suspensão” e não uma “restrição” de direitos liberdades e garantias dos cidadãos. A socialista argumenta que o quadro jurídico deve “responder com proporcionalidade” e defende que, até ao momento não vê necessidade de medidas mais drásticas.

Nas bancadas da direita, o PSD e o CDS são a favor da declaração do estado de emergência no caso de o Presidente da República e o primeiro-ministro entenderem ser necessária, noticia também o Público. A posição favorável de Rui Rio foi assumida no Twitter. No CDS, Francisco Rodrigues dos Santos reitera o apoio do partido, “sem hesitações, a todas as medidas que protejam as pessoas e a economia, por mais difíceis que sejam, incluindo, se necessário for, a declaração do estado de emergência”.

Quando sair a posição do Conselho de Estado, Marcelo vai enviar uma carta formal ao governo a pedir o parecer que a lei exige e outra carta para a Assembleia da República a pedir autorização. Contudo, os deputados não podem alterar o conteúdo do decreto presidencial, apenas aprovar ou chumbar.

