O país está atualmente a atingir o pico da vaga Omicron e vários especialistas preveem que a imunidade adquirida pelas vacinas e pela infeção permita começar a pensar num alívio de grande parte das medidas atuais, mas feito de forma gradual.

Portugal pode começar a levantar restrições já em fevereiro, avançam especialistas

Portugal ainda não está nos mesmos parâmetros que os países da Europa que já começaram a levantar as restrições sanitárias de combate à pandemia da covid-19, mas poderá seguir o mesmo caminho ainda este mês, segundo avançam alguns especialistas à imprensa portuguesa.

Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Irlanda e Países Baixos foram alguns dos estados que já anunciaram o levantamento de algumas medidas e limitações com o objetivo de regressar progressivamente à vida normal - no caso da Dinamarca foi mesmo decidido o fim de todas as restrições, incluindo do uso de máscara, reservado apenas para estruturas de saúde e lares de idosos. Recentemente, a Suíça e a Suécia também revelaram que vão seguir uma abordagem menos restritiva para combater a covid-19 e aliviar medidas.



Em Portugal ainda não há nenhum anúncio da parte do Governo, que entretanto está cessante e deverá tomar posse na semana de 20 de fevereiro, nem das autoridades de saúde oficiais, como a Direção-Geral da Saúde, nesse sentido, mas há alguns sinais que indicam que em breve o país seguirá o exemplo de outros estados europeus.

Um desses sinais partiu já da Madeira, que terminou recentemente a testagem massiva semanal gratuita obrigatória para a covid-19, desativou os centros de teste nos portos e aeroportos do arquipélago e deixou de exigir teste aos viajantes vacinados para entrarem em território madeirense.

OMS considera que Europa está em boa posição para controlar pandemia OMS considera que a Europa tem agora uma "oportunidade única" de controlar a pandemia da covid-19.

Nos Açores e em Portugal continental, pelo menos até dia 9 de fevereiro, ainda permanece a exigência de teste negativo para os viajantes, mesmo que vacinados - a única exceção é para os que possuem certificado de recuperados com menos de 180 dias. Mas a partir de meados deste mês vários especialistas estimam que o país possa começar a levantar restrições.

Especialistas apontam levantamentos a partir da segunda quinzena de fevereiro

Portugal ainda apresenta uma mortalidade elevada por covid-19, acima dos padrões definidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), e o nível diário de infeções mantém o país no vermelho. Contudo, nos hospitais a situação continua controlada, o que a par da elevada taxa de vacinação, da progressão da dose de reforço e da imunidade natural contribui para que o país reúna rapidamente critérios para aliviar as restrições.



“Neste momento, temos cerca de 50% da população com a vacina de reforço, a Dinamarca tem 60%, e precisamos de vacinar e proteger mais cerca de 500 mil pessoas com idade igual ou superior a 50 anos e que ainda possam ter doença grave”, refere à CNN Portugal o pneumologista Filipe Froes.

O também coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos para a covid-19 aponta "provavelmente a segunda quinzena de fevereiro" como altura em que deverão ser levantadas algumas medidas, acrescentando que quando o país abrir "grande parte da população ou está vacinada ou teve a infeção” e, por isso, “não é previsível que tenhamos um aumento dos casos graves graves”, referiu ao mesmo canal, que por sua vez adianta que a DGS já está a estudar o alívio das restrições de combate à pandemia, embora a entidade ainda não o tenha confirmado.

Mais cauteloso, o infeciologista António Silva Graça considera que o levantamento de restrições depende "da realidade epidemiológica e dos recursos da saúde" de cada país, o que no caso português levará a que a forma como esse levantamento de restrições será feito seja "diferente" da dos países do norte da Europa, disse à RTP3.

"Com a descida do número de novos casos, que se espera poder vir a acontecer dentro de provavelmente dez dias e também com a redução do número de doentes internados", será possível o alívio das medidas, que, defendeu, deve ser "gradual" e preferencialmente mais próximo da primavera, com o tempo um pouco mais quente, "para ter uma conjuntura favorável para a mudança".



A mesma opinião tem o matemático Óscar Felgueiras, um dos especialistas que tem aconselhado o governo no combate à pandemia, que, em declarações à Antena 1, defende um levantamento gradual das restrições até ao final deste mês.

Já os médicos de Saúde Pública pedem cautela no levantamento de restrições e não defendem uma alteração significativa das medidas de combate à covid-19 antes do final deste mês. Para Gustavo Tato Borges, presidente Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, será possível começar a desenhar-se esse alívio quando "a onda provocada pela Omicron estiver já numa fase descendente clara, em que o R(t) esteja abaixo de 1, com o número de casos a diminuir”, defendeu em declarações ao Público. Assim, só em finais de fevereiro, considera o médico, se vai começar "a assistir a esse alívio constante e sustentado. Creio que o ideal será aguentar ainda este mês”, sublinhou ao mesmo jornal.

País já está a atingir o pico da onda da Omicron

Uma estimativa do Instituto Superior Técnico (IST), divulgado à agência Lusa esta quinta-feira, revela que Portugal está a atingir o pico da atual vaga da pandemia e que, nas próximas semanas, se vai registar uma redução de infeções, internamentos e de mortes por covid-19.

Países europeus são os que mais reduzem restrições. Quais os que recuam? Em contracorrente estão a Alemanha - que decidiu manter várias restrições devido ao aumento das infeções -, a a Itália, que tem aumentado as situações em que exige a apresentação do certificado durante a vaga da variante Omicron.

“O Rt (índice de transmissibilidade do vírus) em todo o país está em descida acentuada e já se aproxima de 1 em média geométrica a sete dias, o que indica que o pico da incidência já está a ser atingido”, avança o relatório do grupo de trabalho de acompanhamento da pandemia do IST.



De acordo com o documento, o pico da incidência atingiu um valor real de 130 mil a 150 mil infeções, das quais “foram visíveis menos de 60 mil casos (em média a sete dias) por saturação de testes”.

"Em fevereiro a tendência será de descida gradual da incidência, que depois passará a muito acentuada”, estima o IST, que prevê também que nos próximos dias ainda se registe um aumento ligeiro do número de hospitalizações e de óbitos, que, no entanto, começará a reduzir a partir do final da próxima semana.



Apesar dos bons indicadores, os especialistas concordam na necessidade de o alívio das restrições ser feito de forma progressiva, de maneira a proteger as populações de risco

Como referiu Filipe Froes à CNN, o levantamento das medidas terá de ser feito "com mais prudência nas pessoas mais vulneráveis” e deverão manter-se "mais cuidados sobretudo em situações de maiores aglomerados populacionais”. O especialista acredita, por isso, que haverá sempre pessoas que “continuarão a usar máscara”, em especial em espaços como hospitais ou lares de idosos, onde a imunidade dos que necessitam desses cuidados ou apoio "decai”.





