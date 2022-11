O PFN prevê ainda “várias ligações a Espanha, a partir de todo o território”, competindo assim com o avião e o automóvel.

Portugal. Plano Ferroviário Nacional quer alta velocidade nas 10 maiores cidades

O Plano Ferroviário Nacional, lançado esta quinta-feira para discussão pública, prevê a linha de alta velocidade a servir as 10 maiores cidades do país, competindo com o avião e o automóvel, bem como várias ligações a Espanha.

“No final de tudo isto, nós ficaríamos com o serviço de alta velocidade a servir as 10 maiores cidades do país”, afirmou o coordenador do grupo de trabalho responsável pelo Plano Ferroviário Nacional (PFN), Frederico Francisco, apresentado esta tarde no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa.

Plano recebeu mais de 300 contributos de participação pública

No plano, que recebeu mais de 300 contributos de participação pública, está prevista uma nova linha Évora-Elvas, que já está em curso, que permitirá criar condições para a ligação de alta velocidade Lisboa-Madrid.

Prevê ainda as linhas de alta velocidade Porto-Lisboa, Porto-Vigo e uma nova linha Aveiro-Viseu-Guarda-Vilar Formoso.

Em estudo está também a ligação de alta velocidade Lisboa - Algarve, com duas alternativas, que passam pela modernização da linha existente para reduzir a viagem em cerca de 30 minutos, ou um novo eixo que inclua Évora, Beja e Faro, com tempo de viagem Lisboa - Faro inferior a duas horas.

Relativamente ao transporte de mercadorias, estão previstos novos corredores internacionais pelo Algarve e por Trás-os-Montes e um corredor piloto para comboios de maior comprimento (1.500 metros) entre Sines e a fronteira.

A proposta de PFN apresentada será agora colocada em discussão pública, regressando depois ao Conselho de Ministros, de onde sairá para discussão na Assembleia da República e só depois aprovado.

