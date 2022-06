A informação consta das primeiras estimativas feitas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) após os Censos 2021.

Demografia

Portugal perdeu quase 20 mil habitantes em 2021

Lusa Portugal perdeu 19.578 pessoas num ano, indicam as primeiras estimativas da população feitas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) após o Censos 2021, que situam em 10.352.042 o número de residentes no país.

“O decréscimo populacional em 2021 resultou de um saldo migratório de 25.642 pessoas, que não compensou o saldo natural negativo, agravado em 2021 para -45.220 (-38.828 em 2020)”, justificou o INE na informação divulgada esta quarta-feira.



De acordo com o INE, este é um exercício 'ad hoc' de estimativas de população residente, as quais serão revistas após a disponibilização dos resultados definitivos do Censos 2021.

Nacionalidade portuguesa é a sétima com maior número de nascimentos na Alemanha Em 2020, os nascidos na Alemanha de mães portuguesas foram 1.378. Estes valores eram ligeiramente inferiores na década anterior, correspondendo a perto dos 1.250 nascimentos anuais.

Há 184,9 idosos por cada 100 jovens

Os resultados agora apurados traduziram-se em taxas de crescimento efetivo, migratório e natural de -0,19%, +0,25% e -0,44%, respetivamente.

Em 2021, o índice de envelhecimento, que compara a população com 65 e mais anos (idosa) com a população dos 0 aos 14 anos (jovem), atingiu a cifra de 184,9 idosos por cada 100 jovens (180,6 em 2020).

No final de 2021, Portugal continental contava com 9.864.372 habitantes. A Área Metropolitana de Lisboa concentrava 2.869.627 pessoas e a do Porto 1.740.117 residentes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.