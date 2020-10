No dia em que o primeiro-ministro, António Costa, anunciou novas restrições para fazer face à pandemia, o país bateu o recorde de infeções diárias, ultrapassando pela primeira vez as duas mil, com 2.072 casos confirmados nas últimas 24 horas.

Portugal passa a barreira dos dois mil casos diários de covid-19. Só no Norte são mil

Ana TOMÁS No dia em que o primeiro-ministro, António Costa, anunciou novas restrições para fazer face à pandemia, o país bateu o recorde de infeções diárias, ultrapassando pela primeira vez as duas mil, com 2.072 casos confirmados nas últimas 24 horas.

Esta quarta-feira, 14 de outubro, Portugal ultrapassou pela primeira vez a barreira das duas mil infeções diárias associadas à covid-19.

Registaram-se, nas últimas 24 horas, 2.072 casos positivos confirmados, sendo que só no Norte concentram-se 1001 desse total. A região de Lisboa e Vale do Tejo surge a seguir, com 802 novas infeções.

No que respeita ao número de óbitos, verificou-se hoje uma ligeira descida comparativamente com o dia anterior. Foram contabilizadas mais sete mortes esta quarta-feira, menos de metade das 16 que foram registadas ontem.

A subida de novas infeções continua a ser acompanhada de um aumento nos internamentos, com o número de pessoas hospitalizadas a crescer para os 957 (mais 43 que ontem) e o de internados nos cuidados intensivos para 135 (mais três que no dia anterior).

Esta quarta-feira registaram-se 446 novos recuperados, elevando o total daqueles que já ultrapassaram a doença para 54.493.

Entretanto, também hoje, saiu uma norma, na página oficial da Direção-Geral da Saúde, que prevê uma redução de 14 para dez dias do período de isolamento para casos ligeiros ou assintomáticos de covid-19, mediante indicação médica.

Até ao momento, desde o início da pandemia, foram registadas 91.193 infeções com o novo coronavírus e 2.117 mortes por covid-19. Há, atualmente, 34.583 ativos no país.





