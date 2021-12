Na última semana, o país estava em 11.º lugar na lista dos estados-membros em pior situação epidemiológica. Em contrapartida, passou de 8.º para 5.º país da UE com menos óbitos atribuídos à covid-19.

Portugal passa a 7.º país da UE com mais novos casos diários por milhão de habitantes

Na última semana, o país estava em 11.º lugar na lista dos estados-membros em pior situação epidemiológica. Em contrapartida, passou de 8.º para 5.º país da UE com menos óbitos atribuídos à covid-19.

Portugal é esta semana o 7.º país da União Europeia (EU) com mais casos diários de contágio por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes a sete dias, segundo o 'site' estatístico Our World in Data.

Esta semana o país subiu de 433 novos casos diários para 768 por milhão de habitantes, deixando de ser o 11.º país da UE com menos novos casos para passar a ocupar o 7.º lugar na lista dos estados-membros em pior situação epidemiológica.

O país da UE com média superior de novos casos continua a ser a Dinamarca, particularmente afetada pela nova variante Ómicron do vírus responsável pela covid-19, e que passou dos 1.550 para os 2.090 novos casos diários por milhão de habitantes.

Seguem-se Malta, que subiu de 409.94 casos para 1.220, a Irlanda (sobe de 945 para 1.050), França (sobe de 783 para 1.040) e Espanha (sobe de 597 para 904).

A média da UE de novos casos diários por milhão de habitantes situa-se agora nos 576 (era 541 na semana passada), muito acima da média mundial de 94 novos casos.

Entre os países do mundo com mais de um milhão de habitantes a Dinamarca repete-se como o país com o número mais elevado de casos nos últimos sete dias, seguida do Reino Unido (1.470), Irlanda, França e Suíça (1.010).

Mais casos, mas menos mortes

No que toca às mortes diárias por milhão de habitantes, alguns dos países da UE com mais novos casos estão, por outro lado, entre aqueles onde a covid-19 tem provocado menos mortes.

É o caso de Portugal, que passou de 8.º para 5.º país da UE com menos óbitos atribuídos à covid-19, com uma média diária de 1,35 nos últimos sete dias, melhorando em relação à média de 1,69 da semana passada.

Em melhor situação, estão apenas o Chipre (1,28), Malta (1,11), Espanha (1,08) e Suécia (0,55).

Neste indicador, a média europeia é 3,86, e os piores números a nível europeu situam-se maioritariamente a leste: Hungria (13,80), Croácia (12,04), Polónia (11,74), Bulgária (10,19) e Eslováquia (10.05).

A nível mundial, registaram-se globalmente 0,9 novas mortes diárias por milhão de habitantes atribuídas à covid-19.

Trindade e Tobago é o país com média mais elevada de óbitos (19,14), seguindo-se a Geórgia (15,83), Hungria, Croácia e Polónia.

A covid-19 provocou mais de 5,39 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.874 pessoas e foram contabilizados 1.279.785 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

