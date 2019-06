Podem candidatar-se os emigrantes que saíram de Portugal até 31 de dezembro de 2015, que viveram fora, pelo menos, 12 meses e que iniciem a atividade laboral em Portugal continental entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de Dezembro de 2020, mediante a celebração de um contrato de trabalho.

Portugal paga até 6500 euros a cada emigrante que regresse

Podem candidatar-se os emigrantes que saíram de Portugal até 31 de dezembro de 2015, que viveram fora, pelo menos, 12 meses e que iniciem a atividade laboral em Portugal continental entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de Dezembro de 2020, mediante a celebração de um contrato de trabalho.

“Portugal tem os braços abertos para todos os emigrantes que queiram regressar”, convidou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, na sua visita ao Luxemburgo, no início de junho, em vésperas do Dia de Portugal.

Agora, o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, concretiza o convite ao avançar com os apoios que o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) poderá conceder àqueles emigrantes e luso-descendentes que queiram voltar para Portugal.

Por cada família o IEFP poderá apoiar com uma verba que pode chegar aos 6536,4 euros, avança o Jornal Público. Esta é uma verba que está prevista no Programa Regressar, que deve entrar em vigor nos primeiros dias de julho.

Em declarações ao Público, o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita avançou que para 2019, este instituto tem previstos “10 milhões de euros” para apoiar “aproximadamente 1500 pessoas” que queiram recomeçar a vida no país natal e já tenham encontrado emprego em Portugal.

Cada beneficiário e família pode ainda beneficiar de ajudas nas despesas de viagem e transporte de bens.

“Os programas de regresso de emigrantes são programas complexos, têm até algum historial de dificuldades. Da mesma maneira que as pessoas não tomam de ânimo leve a decisão de sair, regressar também não é uma coisa imediata”, reconhece àquele diário este governante que é o responsável pela portaria que cria o Apoio à Fixação de Emigrantes em Portugal.

E quem se pode candidatar a estes apoios? Podem candidatar-se os emigrantes que saíram de Portugal até 31 de dezembro de 2015, que viveram fora pelo menos 12 meses e que iniciem a atividade laboral em Portugal continental entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de Dezembro de 2020, mediante a celebração de um contrato de trabalho por conta de outrem, indica a portaria que será publicada em breve. Nela são também abrangidos luso-descendentes.

Regresso com contrato de trabalho

“Esta é uma política ativa de emprego e destina-se a apoiar contratos de trabalho. Não é um apoio para as pessoas virem para Portugal procurar emprego, é algo para trabalhar de maneira muito próxima com as empresas e com as associações empresariais para, em função de oportunidades concretas de recrutamento, trazer as pessoas e facultar-lhes este apoio”, explicou ao Público o secretário de Estado.

Assim, ao emigrante com contrato de trabalho, o IEFP paga um subsídio de 2614, 56 euros. A este valor pode ainda somar-se uma comparticipação dos custos da viagem, do trabalhador e dos familiares, para Portugal até 1307 euros: o apoio aos custos de transporte de bens, até ao limite de 871,52 euros, mais um apoio aos custos com o reconhecimento das qualificações académicas ou profissionais do trabalhador até ao limite de 435,76 euros, explica este diário. Tudo somado, os apoios poderão chegar aos 6536 euros.

Mas atenção: O apoio de 2614, 56 euros será aumentado em 10% por cada membro do agregado familiar, até um limite de 1307,28 euros.

“Este apoio adicional para outros membros do agregado familiar foi identificado como uma maneira de tentar minimizar neste processo a dimensão familiar e acautelar a questão do reagrupamento”, indica o secretário de Estado, Miguel Cabrita.

Para que o Programa Regressar chegue aos emigrantes espalhados pelo mundo, Miguel Cabrita apelou aos consulados para que façam um esforço de divulgação destas medidas, bem como o próprio IEFP, através dos seus gabinetes de apoio ao emigrante e dos vários ministérios que envolve. O governo pretende ainda promover este programa nas feiras de emprego.

“O nosso objetivo é começar, tão rapidamente quanto possível, um trabalho de articulação muito estreita com as associações empresariais e com as empresas que têm sinalizado dificuldades de recrutamento de mão-de-obra”, anunciou o secretario de Estado recordando que “há países cuja situação social e económica ou cujo momento pode potenciar este desejo de regressar”.

