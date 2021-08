Um dos mais importantes monumentos portugueses foi alvo de vandalismo com um ‘graffiti’ numa das laterais do monumento, com uma extensão de cerca de 20 metros.

Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, vandalizado com mensagem em inglês

Na mensagem inscrita a tinta no Padrão dos Descobrimentos lê-se, em inglês, “Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]”, o que, numa tradução livre, pode ser lido em português como “Velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate”.

A inscrição tem cerca de 20 metros sendo perfeitamente visível, naquele monumento histórico em homenagem aos descobrimentos portugueses, em Belém, Lisboa.



A ocorrência foi registada pela PSP ainda durante a manhã, cerca das 11h30, tendo o facto sido comunicado à Câmara Municipal de Lisboa, que tutela o monumento, disse à Lusa o oficial de serviço da PSP, comissário Rodrigues.

O ‘graffiti’ foi feito por desconhecidos, não havendo qualquer suspeito identificado, adiantou o oficial de serviço.

