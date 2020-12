Para os médicos portugueses todas as reuniões são oportunidades de transmissão e infeção, por vezes com consequências irreparáveis.

Portugal. Ordem dos Médicos alerta que para o vírus não há Natal nem Ano Novo

Lusa Para os médicos portugueses todas as reuniões são oportunidades de transmissão e infeção, por vezes com consequências irreparáveis.

A Ordem dos Médicos (OM) avisou, esta terça-feira, que para a SARS-CoV-2 não existe Natal nem Ano Novo e que todas as reuniões são oportunidades de transmissão e infeção, por vezes com consequências irreparáveis.

Numa nota enviada às redações, o bastonário e o Gabinete de Crise da OM para a covid-19, afirmam que o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, a nível nacional, se mantém “muito elevado”, continuando a representar “um risco significativo para a segurança” de todos e a integridade do Serviço Nacional de Saúde.

“Neste período de maior festividade e proximidade familiar a adesão e o respeito pelas medidas de prevenção da transmissão da pandemia são essenciais e indispensáveis para protegermos os nossos familiares, e em particular os de maior risco, tais como os mais idosos e com doenças crónicas”, lê-se no documento emitido pelos médicos.

A OM recomendou que quem tem febre ou queixas respiratórias, esteve em contacto com casos suspeitos ou confirmados ou testou positivo nos últimos 10 dias, mantenha o isolamento e respeite as normas para proteger a família.

“Adie viagens não essenciais, use sempre a máscara, lave frequentemente as mãos e evite aglomerados de pessoas, mesmo que sejam familiares ou amigos”, apelou.

Portugal contabiliza pelo menos 5.041 mortos associados à covid-19 em 325.071 casos confirmados de infeção, segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 9 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.