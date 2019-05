Numa decisão inédita, um agente da PSP foi condenado, hoje, a prisão efetiva e outros sete a pena suspensa.

Portugal 4 min.

Portugal. Oito agentes policiais condenados por sequestro, agressões e injúria

Numa decisão inédita, um agente da PSP foi condenado, hoje, a prisão efetiva e outros sete a pena suspensa.

Quatro anos depois, o Tribunal de Sintra deu como provado que oito dos 17 arguidos praticaram sequestro agravado, ofensas à integridade física qualificada, injúria, denúncia caluniosa e falso testemunho. Por terra caíram as acusações de tortura e de motivação racial - que agravaria as penas - apesar de vários agentes terem sido condenados por injúrias racistas.



O caso remonta a 5 de fevereiro de 2015 quando um jovem do bairro da Cova da Moura, na Amadora, foi detido por ter alegadamente apedrejado uma carrinha da polícia, de acordo com a versão dos agentes que foi desmentida agora pelo tribunal. Um grupo de jovens deslocou-se à esquadra local para saber da situação de Bruno Lopes e acabaram detidos ilegalmente e agredidos. À frente da estação policial, foram baleados e, posteriormente, sequestrados. Posteriormente, os agentes mentiram nos autos para incriminar os jovens. É o que diz a sentença proferida pela juíza Ester Pacheco. “O que aconteceu foi sem dúvida um grave abuso de autoridade”, destacou a presidente do coletivo de juízes sobre este caso sem precedentes na justiça portuguesa. A magistrada citou ainda o Código Deontológico da PSP e afirmou que o dever da polícia é “proteger a dignidade humana” e que estes agentes “se excederam nas suas funções”.

Trinta sessões depois e ouvida uma centena de testemunhas, o único polícia condenado a prisão efetiva foi Joel Machado - um ano e seis meses - porque constava já no seu cadastro uma pena pelo crime de ofensa à integridade física qualificada por factos ocorridos em 2010. A juíza deixou claro que os crimes que praticou no âmbito deste processo se deram quando vigorava a suspensão da pena anterior e que demonstra que essa medida não o dissuadiu de reincidir. Para os restantes, optou por penas suspensas em cúmulo jurídico entre dois meses e cinco anos de prisão por não terem antecedentes penais.

Defesa anuncia recurso

Na sala do tribunal, antes da leitura da sentença, viveram-se momentos de tensão à entrada com vários agentes à civil a impedirem a entrada de moradores da Cova da Moura na zona de visitantes. Num recinto repleto de elementos das forças de segurança, só dois dos assistentes do bairro da Amadora no processo é que conseguiram entrar depois de fortes protestos da advogada de acusação, Lúcia Gomes, contra a falta de equilíbrio na disposição dos visitantes. Cerca de duas dezenas, ficaram do lado de fora.

No fim, os arguidos foram recebidos com aplausos pelas dezenas de polícias que se encontravam no exterior do tribunal. Em declarações à comunicação social, Isabel Silva, advogada de defesa de 16 dos 17 arguidos, considerou que a maior parte do seu objetivo estava alcançado com a absolvição de mais de metade dos agentes. “Vamos analisar o acórdão e apresentar recurso. Consideramos que eles são inocentes e vamos lutar por isso até às últimas instâncias. Queremos a absolvição pura e simples”, afirmou.

O presidente do Sindicato Unificado da PSP, Peixoto Rodrigues, defendeu os agentes e afirmou que continuarão “a zelar todos os dias pela segurança dos cidadãos e a exercer as suas funções”.

Já a advogada da acusação afirmou ao Contacto que espera que este acórdão “seja um farol para as instituições, principalmente para a PSP”. É uma “vitória das vítimas e da população da Cova da Moura”. Lúcia Gomes recordou que na sala do tribunal a PSP se fez representar durante as sessões por comissários e intendentes “que defenderam sempre esta versão que agora se provou ser mentira”. Para a advogada, é um resultado que pode surpreender porque o “contexto social é desfavorável às vítimas e favorável aos polícias” mas fica aquém do que seria “justo”. Não compreende como é que “não se condenam os agentes por omissão de auxílio às vítimas” e como é que se “deixa cair” a acusação de motivação racial dos crimes “quando se prova que houve injúrias racistas”.

Para Flávio Almada, um dos jovens sequestrado e agredido na esquadra da Amadora, “simbolicamente”, esta sentença já mostra da parte do Estado “uma pequena vontade de fazer justiça”. Dantes, “nunca acontecia nada, até em casos de mortes estranhas”. Em declarações ao Contacto, afirmou, ainda assim, que “os tribunais não são algo neutro”, que as penas foram “leves demais” face ao “sofrimento causado às famílias e à comunidade” e que faltava uma mensagem “mais forte à instituição policial”. Questionado sobre o recurso da defesa, Flávio Almada quis frisar que os agentes “saíram do tribunal muito beneficiados e que deviam estar felizes”.

Mamadou Ba, da organização SOS Racismo, destacou que a condenação é histórica “mas insuficiente”. O dirigente anti-racista mostrou-se “insatisfeito” pelo facto de apenas um dos condenados cumprir pena efetiva. “O sistema ainda não está preparado para assumir a sua responsabilidade porque, pela a gravidade dos factos, o testemunho das vítimas e as próprias marcas que ficaram, esses agentes deviam de ser condenados a penas efetivas e a penas pesadas”, sustentou.

Bruno Amaral de Carvalho

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.