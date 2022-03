A mulher e os filhos do ucraniano que morreu em 2020 no aeroporto de Lisboa moram em Lviv e, por enquanto, não querem deixar o país.

Portugal oferece asilo a mulher e filhos de Ihor Homenyuk

Com a escalada da guerra na Ucrânia, Oksana Homenyuk e os dois filhos, Veronika e Oleg, de 10 e 15 anos, que residem em Lviv, pediram na passada quinta-feira, 3, ajuda ao Governo de Portugal. Apesar de não querer "abandonar a sua terra natal", a família de Ihor Homenyuk (o ucraniano que morreu em março de 2020, no aeroporto de Lisboa) decidiu fazer um pedido de proteção temporária.

O advogado da família, José Gaspar Schwalbach, avançou ao jornal Público que pedido foi feito no âmbito da resolução do Conselho de Ministros que estabelece a "concessão de proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia, em consequência dos recentes conflitos armados vividos naquele país". No entanto, salvaguarda que Oksana sabe que há, no momento, situações "mais urgentes" do que o seu caso.



De acordo com a CNN Portugal, o Ministério da Administração Interna, através do advogado da família, já ofereceu um salvo conduto aos familiares de Ihor, para que possam ter autorização de residência para viver em Portugal.

A Amnistia Internacional já tinha enviado uma carta à ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, a pressionar o Governo para proteger Oksana e os filhos, retirando-os da zona de conflito, como forma de "reparação possível e complementar à família", tendo em conta a responsabilidade do SEF na morte de Ihor.

No início de 2021, o Estado pagou uma indemnização à família de cerca de 800 mil euros por causa da morte de Ihor. A esta indemnização imediata deverá ser acrescentado depois uma pensão para os dois filhos de Ihor enquanto estes estiverem a estudar, num total que deve chegar aos 834 mil euros, revelou o Diário de Notícias. Este valor também inclui 50 mil euros para o pai do ucraniano, Yaroslav.

