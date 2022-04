Portugal, o refúgio da realeza europeia

No 'Triângulo Dourado' - Sintra, Cascais e Estoril - havia mais reis por metro quadrado do que em qualquer parte do mundo. A Grã-Duquesa Charlotte do Luxemburgo, o príncipe Félix e os filhos moraram em Sintra.

No decurso da II Guerra Mundial, Sintra, Cascais e Estoril conquistaram epíteto de “Triângulo Dourado”. Em Sintra, o Conde de Paris. Em Cascais, o último rei de Itália e a família real britânica. No Estoril, o rei da Roménia e o conde de Barcelona, rei de Espanha. No triângulo dourado havia mais reis por metro quadrado do que em qualquer parte do mundo. A Grã-Duquesa Charlotte do Luxemburgo, o príncipe Félix e os filhos moraram em Sintra.

1 Filipe e Maria Isabel de Orleães, reis de França Copiar o link

Dizem algumas correntes biográficas e umas quantas testemunhas, outrora oculares, frequentadores assíduos dos bons velhos tempos do Harry´s Bar, em Veneza, que Orson Welles, apesar de ser um homem de hábitos atípicos para o comum dos americanos, só em circunstâncias muito peculiares bebia chá. Com uma imensidão de cocktails na lista, uma carta de vinhos invejável e um stock dos melhores whiskies do mundo, sabe-se lá o que o fez pedir um chá no bar do histórico Hotel Palácio, Estoril, num fim de tarde de 1946.



Não muito distante, tinha-se sentado um homem de porte distinto, precedido de vénias e deferências. Discretamente, Orson Welles perguntou ao empregado quem era aquele cavalheiro. O empregado olhou para ele com o espanto: "É o rei de Espanha, mister Welles". À saída, Orson Welles apresentou-se ao conde de Barcelona, trocaram cumprimentos e o norte-americano saiu do bar, em direcção à recepção do hotel, para recolher aos seus aposentos. A caminho cruzou-se com um indivíduo de grande altivez, igualmente agraciado com semi-vénias que os empregados lhe faziam à passagem, desejando boas tardes a sua majestade. Welles interpelou o concierge, com a mesma pergunta que antes tinha feito ao empregado do bar. "É o rei de Itália, senhor". Já no lobby, o norte-americano depara-se com um casal elegantérrimo, que de novo deixara em transe reverencial os empregados do hotel, de novo a vergar a coluna. Desta vez Orson Welles não precisou de trocar de interlocutor: e aquele distinto casal, quem era? "O rei e a rainha de França, senhor".

Filipe de Orleães (neto de Luís Filipe I, último rei de França) e Maria Isabel de Orleães tinham sido dos últimos a chegar à "riviera portuguesa", epíteto que conquistara o Estoril durante os longos anos da II Guerra Mundial, em que o Triângulo Dourado (Estoril; Sintra; Cascais) recebeu muitas cabeças coroadas para o seu exílio 'sur mer'. Nessa altura, comentava-se, havia mais reis por metro quadrado do que em qualquer outro lugar do mundo, que não andava lá muito civilizado, exceptuando os oásis da neutralidade, pequenos pedaços de paraíso onde as monarquias permaneciam numa espécie de doca-seca constitucional, onde até o futuro parecia emérito. Alguns deles, tinham escapado a tentativas de regícidio. Outros, das tenazes do nazismo, quando as duas coisas não eram a mesma.

2 Carol e Duduia Lupesco, reis da Roménia Copiar o link

Foi seguramente o caso do rei Carol, da Roménia, e da sua consorte Duduia Lupesco, que abandonaram o seu reino com o comboio crivado de balas, em 1941, tendo como destino provisório Portugal, pois tencionavam buscar exílio no outro lado do Atlântico. A sua viagem demorou quase sete meses, pois o casal real seria retido (preso seria a palavra mais exacta) em Espanha, pelo regime de Franco, que não estava interessado em abrir conflitos "diplomáticos" com Hitler. Tiveram de fugir de Espanha, passando a fronteira de Vilar Formoso clandestinamente, escondidos debaixo dos assentos de um carro. Estiveram em Sintra, antes de viajar para os EUA. Regressariam de vez a Portugal em 1947, comprando a Villa Marisol, no Estoril, onde fixaram residência.



3 Duque de Windsor Copiar o link





O rei Eduardo VIII (ao centro), que abdicou do trono após um ano para poder casa com a socialite americana Wallis Simpson (à direita). Foto: UPPA/Photoshot/EPA

Em 1940, já tinha feito furor em Portugal a presença do duque de Windsor, acompanhando de um escândalo bem fresquinho. O duque, rei Eduardo VIII de Inglaterra por um ano (entre Janeiro e Dezembro de 1936), fazia-se acompanhar pela famosa Wallis Simpson, uma 'plebeia' norte-americana, tudo menos discreta, com dois divórcios na bagagem. Foi Wallis Simpson a razão que levou o duque de Windsor a abdicar da coroa britânica.

Instalaram-se, com as suas 85 malas, 10 caixas de whisky e criadagem, numa residência próximo da Boca do Inferno, em Cascais, pertença do banqueiro Ricardo Espírito Santo, anfitrião real em múltiplas ocasiões.

4 Umberto II, último rei de Itália Copiar o link

Entre as presenças reais no Triângulo Dourado, não era do duque de Windsor o melancólico recorde de permanência mínima no trono. Esse pertencia ao rei Humberto II, o último rei de Itália, que teve um reinado de 26 dias. A rainha e os quatro filhos do casal chegaram primeiro, a 6 de Junho de 1946, a bordo de um navio de guerra da marinha italiana. A realeza italiana instalou-se em Cascais, no palacete do conde de Monte Real, em frente à Cidadela, onde morreu o rei D. Luís I. Só mais tarde a família compraria a Villa Itália, financiados por um grupo de monárquicos italianos, com vista sobre a baía de Cascais, sua morada definitiva.



5 Família grã-ducal luxemburguesa Copiar o link





Marie Gabrielle, filha da grã-duquesa do Luxemburgo com as primas, no telhado da Casa de Santa Maria, em Cascais. Foto: Collections photographiques de la Maison grand-ducale de Luxembourg

Bastante atribulada foi a partida e boa parte da viagem para o exílio português da Grã-Duquesa Charlotte, do Luxemburgo, do príncipe Félix e da restante família, que foi obrigada a abandonar o Grão-Ducado após a ocupação nazi. O fuhrer ainda tentou que a Grã-Duquesa se entregasse às tropas alemãs, mas a família grã-ducal conseguiu viajar a tempo para França, seguindo pela rota de Bordéus (com vistos de Aristides de Sousa Mendes – cônsul português em Bordéus), chegando a Portugal, passando pelas Caldas da Rainha e, depois de uma breve estada na praia das Maçãs, directa para Lisboa, instalando-se a família na casa de Manuel Espírito Santo.

A fuga para a liberdade da família grã-ducal Como a Grã-Duquesa do Luxemburgo escapou à invasão nazi e conseguiu, ao fim de mil e uma peripécias, refugiar-se em Portugal, juntamente com uma comitiva de 72 pessoas. Uma das acompanhantes, então criança, recorda esses dias.

O foco da família grã-ducal, como era frequente na II Guerra Mundial, era viajar para os EUA, o que viria a acontecer só depois de uma longa temporada nos ares de Sintra, então em casa de José Maria Posser de Andrade, velho amigo da família. O príncipe Félix e Jean (seu filho mais velho) só regressariam ao Luxemburgo a 10 de Setembro de 1944. A Grã-Duquesa Charlotte, por sua vez, regressou em definitivo ao Luxemburgo em Abril de 1945.



6 Juan Carlos, exilado do coração Copiar o link

De todos os exilados reais no Triângulo Dourado, era a família real espanhola quem tinha ligações mais profundas, uma afectividade quase hereditária, que ainda hoje se mantém. O exílio da família real espanhola, no entanto, não foi apenas recheado de boas memórias. O exílio seria amaldiçoado por uma morte trágica.



Foto: Casa real espanhola

Juan de Bourbon, conde Barcelona, terceiro na linha sucessória de Alfonso XIII, de Espanha – por sucessivas abdicações dos irmãos e de seu pai -, já era exilado de longa data e legítimo herdeiro da coroa espanhola, quando chegou a Lisboa no dia 2 de Fevereiro de 1946, num voo da British Overseas Airways, proveniente de Londres, na companhia de Maria de las Mercedes de Bourbon-Duas Sicílias e Orléans, condessa de Barcelona. Tinham um visto de residência de três meses. Para todos os efeitos, tratava-se de uma visita de carácter particular. Mesmo que assim não fosse, nem podia ter outro.

A Franco não agradava este expediente. Considerava-o perigoso. Não queria o príncipe das Astúrias tão perto da sua pátria. Exílio por exílio, gostava mais de Roma e de Lausana, na Suiça, onde a família real espanhola tinha ficado entre 1931 e este dia. Em Espanha mandava Franco. Em Portugal, mandava Salazar, mais apreciador do estilo de Mussolini (já defunto) do que do seu congénere íbérico. Não há ditaduras iguais, assim como não há neutralidades. Portugal, enquanto interposto natural do sonho americano, enquanto exílio de sonho e de volfrâmio, chegou ao fim da II Guerra Mundial com a Aliança Inglesa em vigor e as colónias no mapa, a caminho das Nações Unidas e do abençoado Plano Marshall.

A política externa em relação a Espanha era mais ou menos esta: Espanha era um problema de Espanha, não deixando de ser um problema nacional, caso se tornasse demasiado sensível. A velha relação ibérica, nas suas oscilações históricas, movia-se agora num jogo de xadrez internacional, com aparente vantagem para o conde de Barcelona, que mantinha com o Caudilho uma relação idêntica à que Portugal mantinha com Espanha. Quando chegaram ao aeroporto da Portela – obra de vulto do Estado Novo, inaugurado em 1942 -, a comitiva de recepção, depois de uma triagem de regime, não tinha mais de uma dezena de elementos à espera. A presença do pretendente ao trono de Portugal, foi altamente desaconselhada. Assim como uma excursão monárquica que queria deslocar-se de Espanha. Esperavam o casal apenas alguns amigos próximos. O acontecimento queria-se discreto.

Mesmo antes de aterrar em solo luso, os Bourbon já estavam cercados por uma teia, transfronteiriça em muitos aspectos. Como gesto de boa-vontade, Salazar tinha permitido que Franco enviasse para Portugal uma equipa de espiões da sua devoção. O próprio Salazar tinha designado para escolta permanente do conde de Barcelona um agente da PIDE. O tenente João Almeida Costa, a sombra do príncipe das Astúrias, lentamente se transformou em mobília na vida dos seus observados. D. Juan chamava-lhe o “meu espião pessoal”. Para a condessa, era o "guardinha". Todos os dias, o agente enviava detalhadas descrições para Salazar. Escreveu um verdadeiro folhetim real.

No aeroporto da Portela, são recebidos oficialmente por Henrique Viana, chefe de protocolo do governo português, e Nicolás Franco, embaixador de Espanha em Portugal e irmão mais velho do Caudilho. O conde de Barcelona sabia onde pisava, embora não estivesse preparado para a beleza que lhe reservava o exílio, a começar pelo mar, que ele, inveterado marinheiro, já não via há mais de quatro anos. Vinha das "neves eternas". A Viana, Juan de Bourbon dispensou um aperto-de-mão caloroso. A Franco, frieza. O embaixador de Espanha desfazia-se em declinações de honra, colocando desde logo à sua disposição para a estadia uma viatura de luxo, que era a sua, um Packard reluzente. O conde de Barcelona disse-lhe que apanharia um táxi para o Estoril. Sabia que Franco, através deste seu ramo familiar, tinha pressionado Salazar para impedir esta viagem. O Estado Novo, neste momento da História, à parte de um certo fascínio que o presidente do Conselho nutria pela realeza, que não pela monarquia, estava interessado na imagem internacional que projectava o Triângulo Dourado. As monarquias europeias atravessavam dificuldades. Com excepção para Dona Amélia de Bragança, rainha destronada por regicídio e exilada em Inglaterra, Portugal era o idílio dos sem coroa.

O príncipe das Astúrias era uma aquisição de peso à plêiade régia. Oferecia os seus perigos, mesmo para Salazar. Mas Salazar gostava de guardar trunfos dentro das suas fronteiras.

O mar desejado

O táxi parou junto ao portão da Villa Papoila, no Monte Estoril. Foi a primeira residência da família real espanhola – cortesia dos marqueses de Pelayo -, que não era família sem os infantes. Já muita gente se atrevia a tratar o conde de Barcelona por SAR, mas o pretendente ao trono de Espanha sabia que a restauração podia estar perto, assim como podia estar longe de acontecer. Trazer os filhos para Portugal era de momento a sua missão mais importante. Havia que tratar deste assunto com subtileza. De maneira alguma poderia ser assunto oficial. Para Franco, já se sabia, quanto mais família real espanhola à ilharga, pior.

Só no dia seguinte puderam apreciar devidamente a sua nova morada, que tinha um enorme terraço e um jardim, de onde se via a praia do Tamariz e, mais ao longe, a baía de Cascais. Para compôr o cenário, pertíssimo havia um clube de golfe. Aquele quinhão de triângulo era perfeito. Se fosse em Espanha, teria tudo quanto o conde de Barcelona precisava. Nesta casa, não ficaram muito tempo. Apesar de grande, era pequena para toda a família, quando se reencontrasse no Estoril.

A vida do casal real rapidamente adquiriu rotinas. De manhã, D. Juan, então com 33 anos, ia ao Clube de Golfe do Estoril, do qual se torna sócio, caminhando descontraidamente, sempre com a sua sombra atrás. Dona Maria e o marido estavam felizes neste seu novo destino, embora a felicidade fosse sempre um conceito relativo, pela ausência dos filhos e da pátria.

As discretas movimentações políticas do conde de Barcelona, primeiro junto de Óscar Carmona, presidente da República, depois num encontro informal com Salazar, que à época era também ministro dos Negócios Estrangeiros, surtiram efeito. Salazar, no seu estilo peculiar, disse ao príncipe das Astúrias que não se inquietasse, que tudo se havia de arranjar. Conde e condessa de Barcelona passavam muito tempo no clube de golfe, onde fizeram um grupo de amigo próximos, na maioria portugueses, que se compôs com outras amizades que D. Juan fez no Clube de Vela de Cascais, onde não perdia uma regata. Muitas destas amizades ficariam para sempre, com Jorge Arnoso à cabeça. A condessa de Barcelona todas as manhãs ia à missa à igreja dos Salesianos, dedicando-se muito à caridade e ao apoio a instituições para crianças necessitadas. Tornou-se famosa a sua simplicidade e o seu Volkswagen carocha, azul claro, matrícula personalizada CB, de conde de Barcelona.

Salazar cumpriu a palavra. No dia 27 de Abril, chegou ao Estoril a primeira remessa real: Pilar, que tinha 12 anos, Margarita, com sete, e Alfonso, com cinco. Como era habitual, não era aconselhável que os infantes viajassem todos juntos, por uma questão de precaução sucessória. Juan Carlos, com oito anos, só chegou no dia seguinte. Nesta altura, os condes de Barcelona já estavam instalados, ainda que provisoriamente, na Villa Bel Ver, emprestada pelos condes de Feijó. De todos, a infanta Margarita era a que exigia maiores cuidados, por ser invisual. A casa era magnífica, tinha um enorme jardim e piscina, mas ainda era considerada pequena.

A casa dos seus sonhos, à falta do Palácio do Escorial, foi encontrada logo depois: a mítica Villa Giralda, em tempos a sede do Clube de Golfe do Estoril. A família real espanhola comprou-a por três milhões de pesetas e mandou fazer obras à sua medida, que demoraram perto de um ano. Tinha mais de 50 divisões, um jardim com três mil metros quadrados, não ficando muito longe das outras casas, assim como dos locais que os condes de Barcelona tornaram habituais: o clube de golfe, o clube hípico, o clube naval de Cascais. Os infantes Juan Carlos e Alfonso vão para a escola Amor de Deus. Pilar, a excepção longínqua, foi para as Escravas do Coração de Jesus, em Lisboa. Entre Bel Ver e a Villa Giralda, ainda habitaram a Casa Rocha por algum tempo.

Tragédia acidental

Se a adaptação dos pais foi rápida, a dos infantes foi fulminante. O sol e o grupo de amigos que se formou na escola, aproximou-os de Portugal, aproximando famílias. Os Eraso, os Espírito Santo, os Arnoso, os Pinto Balsemão, os Sousa Lara. Enquanto o conde de Barcelona tratava da questão da sucessão no segredo do seu escritório, em redor a vida corria doce. Portugal estava mergulhado na fome e na pobreza. Visto de onde estavam, era como um lugar de ficção. O comum dos portugueses imaginava lá que se bebiam uns cocktais magníficos na esplanada do Club Naval de Cascais, que não havia peixe e marisco como n´O Pescador ou na estalagem do Muchaxo, como eram bons os claudinos e bolos-rei da Garrett, os gelados do Santini, o travo de um Barca Velha acompanhando um linguado-rosa, de um whiskie escocês de puro malte, um dry Martini, um gin tónico ao pôr do sol, a doçura que tem a maresia a bordo de uma embarcação de recreio, como é bom o sol quando bronzeia em vez de queimar, como eram aprazíveis os passeios na praia do Guincho, as festas sumptuosas nos jardins do Hotel Palácio, quão animados os serões no Casino de Estoril, os intermináveis jogos de golfe, as regatas, os passeios a trote de puro sangue, os simples prazeres que a família havia tornado indispensáveis, com a vida dentro de um círculo de seda, sob os olhares omniscientes de dois ditadores. A relação do príncipe das Astúrias com o Caudilho detriorava-se. As cartas que trocavam ocasionalmente, destilavam veneno nas entrelinhas.

A 25 de Agosto de 1948 é organizado um encontro entre o ditador e o príncipe sem trono, em águas espanholas, ao largo de San Sebástian. O Saltillo, veleiro de D. Juan, foi ao encontro do Azor, navio presidencial, onde Franco o aguardava para mais de três horas de uma conversa secreta, na qual pouco se decidiu pouco sobre o pretendente ao trono e muito sobre o infante Juan Carlos. De comum acordo, coisa rara entre estes homens, decidiu-se que Juan Carlos teria de estudar em Espanha. Falava melhor português do que castelhano, exagerando no sotaque francês, culpa do cantão onde viveu a infância, embora tivesse nascido em Roma. Era imperativo que Juan Carlos conhecesse Espanha e os espanhóis, assim como que estes o reconhecessem. Franco não discordou. Talvez ambos tivessem percebido nesse momento que o conde de Barcelona se privara do trono de Espanha, não privando Espanha da sua dinastia.

A 8 Novembro de 1948, Juan Carlos viaja para Madrid, a bordo do Lusitânia Expresso. Pisou solo espanhol pela primeira vez nesse dia, só regressando à Villa Giralda em 1949, para as desejadíssimas férias de Verão, de reencontro com a família e com os amigos. O conde de Barcelona não o deixará partir no fim desse Verão. Só regressará a Espanha mais de um ano depois, para cumprir vasta formação militar, em todos os ramos das forças espanholas, primeiro no Exército, depois na Marinha, depois na Força Aérea. Longos anos de crescimento, fora da redoma triangular, onde o exílio da família se ia tornando longo, tornando-os portugueses adoptivos. Estavam para o triângulo dourado como o agente da PIDE para a família. Quanto mais o tempo passava, mais o conde de Barcelona percebia que o trono de Espanha não estava perdido, mas estava perdido para ele. Juanito, como lhe chamavam os amigos, estava destinado a ser rei. No Estoril, ficava o seu condado secreto, para onde ele regressava sempre que podia. A condessa de Barcelona, filha de um infante sem trono, esposa de um príncipe sem coroa, tinha a esperança alumiada de ter o filho varão no trono de Espanha.

Talvez por fruto da sua formação militar, num desses regressos de Juan Carlos ao Estoril, desta feita na semana Santa, a família real mergulhou em tragédia e a vida não mais foi igual. Juan Carlos tinha cumpridos 18 anos, o seu irmão Alfonso tinha 13. Brincavam, como fazem os rapazes, incautos, como fazem os jovens. Um disparo acidental de uma arma, uma Long Automatic Star, de calibre 22, que estava nas mãos de Juan Carlos, tirou a vida a Alfonso. Um caso que ainda hoje permanece envolto em mistério. Fez a morte o que a vida não tinha conseguido. Pintou de negro um exílio dourado. A família real espanhola viveu no Estoril entre 1946 e 1975, ano da morte de Franco. Ano em que Juan Carlos foi coroado rei.

Em tempos que parecem imemoriais, como o Estoril, Juanito costumava jogar à bola como o seu irmão Alfonso e um primo, junto ao portão da Villa Giralda. A bola tinha uma atracção fatal pelos preciosas roseiras do jardim de Luís Albuquerque de Sousa Lara, vizinho da família real. Sousa Lara já tinha falado sobre o assunto ao conde de Barcelona e este autorizara-o a aplicar um correctivo aos reais prevaricadores. Assim aconteceu. Décadas mais tarde, Sousa Lara estava a jantar num restaurante de Madrid, quando chegou o rei Juan Carlos com uns amigos. Sousa Lara escreveu um bilhete ao rei, dizendo que estava no restaurante e que o queria cumprimentar. Juan Carlos deu-lhe um abraço do tamanho da ibéria e apresentou-o aos amigos, desta maneira. "Aqui está o único homem vivo que pode orgulhar-se de ter dados uns açoites ao Rei de Espanha".

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

