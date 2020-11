Limitação a deslocações entre concelhos, recolher obrigatório, testes e medição de temperatura corporal são algumas das medidas que deverão entrar em vigor a partir da próxima segunda-feira, 9 de novembro.

Portugal. O que deverá mudar a partir de segunda-feira com o estado de emergência

Limitação a deslocações entre concelhos, recolher obrigatório, testes e medição de temperatura corporal são algumas das medidas que deverão entrar em vigor a partir da próxima segunda-feira, 9 de novembro.

Limitação de deslocações entre concelhos, controlos de temperatura corporal, testes de diagnóstico para acesso a locais de trabalho e instituições públicas, requisição de meios a serviços de saúde privados e do setor social são algumas das medidas que constam da declaração de estado de emergência para Portugal, anunciada esta quinta-feira, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

As medidas estão em linha com quatro questões essenciais que o primeiro-ministro, António Costa, colocou no pedido que fez a Marcelo Rebelo de Sousa, na segunda-feira, para que declarasse o estado de emergência.

A base do pedido do primeiro-ministro teve estão quatro dimensões que o Governo pretende aplicar na estratégia de combate à pandemia e que podem levantar “dúvidas jurídicas” no enquadramento atualmente em vigor, o estado de calamidade. Entre essas dimensões estão restrições à circulação, não só entre concelhos, mas também em determinados períodos do dia ou dias da semana, a possibilidade de requisição de meios aos setores privado e social da saúde, a requisição de trabalhadores do Estado e do privado, para auxiliarem na linha da frente ou noutras missões de contenção da pandemia, e a recolha de temperatura nos locais de trabalho ou acesso a espaços públicos.



A declaração que Marcelo Rebelou de Sousa divulgou hoje, e que será debatida amanhã, no Parlamento, prevendo-se a sua aprovação, dá resposta positiva às solicitações de António Costa.

De acordo com a declaração, este novo estado de emergência, que deve entrar em vigor na segunda-feira, 9 de novembro, e durar até dia 23 do mesmo mês, prevê:

- Que fique "parcialmente limitado, restringido ou condicionado" o exercício direitos de liberdade de deslocação, iniciativa privada, social e cooperativa, de direitos dos trabalhadores e do direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à saúde".

- A possibilidade de ser instituído o recolher obrigatório, com "a proibição de circulação na via pública durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana, a interdição das deslocações que não sejam justificadas", cabendo ao Governo definir e detalhar exceções.

- A "realização de controlos de temperatura corporal, por meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2, designadamente para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso a serviços ou instituições públicas". O mesmo vale para o acesso a "estabelecimentos educativos e espaços comerciais, culturais ou desportivos, utilização de meios de transporte ou relativamente a pessoas institucionalizadas ou acolhidas em estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde".

- Requisição do setor privado e social da área da saúde, pelas autoridades públicas competentes, "preferencialmente por acordo", dos recursos, meios e estruturas "de prestação de cuidados de saúde integrados nos setores privado, social e cooperativo, mediante justa compensação, em função do necessário para assegurar o tratamento de doentes com covid-19 ou a manutenção da atividade assistencial relativamente a outras patologias".





