O país registou, nas últimas 24 horas, mais nove mortes por covid-19 e mais 602 infetados. Nos hospitais, subiram os internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos.

Portugal. Números e internamentos voltam a subir

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, nove mortes por covid-19 e mais 602 infetados. Enquanto o número de óbitos triplicou entre ontem e hoje, o de novos casos baixou ligeiramente (menos 61 por comparação com os valores diários de quarta-feira), mas mantém-se acima da fasquia dos 600.

Pela primeira vez, em várias semanas, os internamentos aumentaram, tanto a nível geral como nos cuidados intensivos. Há atualmente, 495 pessoas internadas, mais sete que ontem, entre as quais 122 nos cuidados intensivos, mais seis face ao dia anterior.

No que respeita à distribuição dos óbitos, a maior parte das mortes concentrou-se na região Norte (6) e os restantes (3) em Lisboa e Vale do Tejo. A ordem inverte-se quando se contam os casos de infeção, das últimas 24 horas, com a região da capital a somar 229 infetados e o Norte 189. Seguem-se, sem óbitos mas com novos casos, o Centro, com 64, o Algarve, com 55, e o Alentejo, com 16.

Nas regiões autónomas, os Açores registaram 31 infetados e a Madeira 18.

Entre ontem e hoje, houve mais 601 recuperados, o que elava para 782.895 o total dos que já recuperaram da doença, entre 825.633 infetados confirmados desde o início da pandemia, no país. Destes, morreram, até à data, 16.899, vítima da covid-19.

Há, atualmente, 25.839 casos ativos no país, menos oito que ontem.









