Número de mortes mantém-se abaixo da barreira dos 200.

Portugal. Número de novos casos continua a descer

Ana Patrícia CARDOSO Número de mortes mantém-se abaixo da barreira dos 200.

Boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira, 11, regista 3480 novos casos de covid-19 no último dia, menos 907 que no dia anterior.

No entanto, há a lamentar 167 mortes por causa do novo coronavírus, mais seis que ontem. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a destacar-se pelo número de casos e de mortes, registando mais 1846 casos e 86 mortes, somando assim 291 917 casos desde o início da pandemia e 6068 mortes.

Há 5570 pacientes internados no hospitais portugueses, menos 276 que ontem. 836 estão nas unidades de cuidados intensivos.

Os dados desta quinta-feira dão conta de mais 8263 nas últimas 24 horas. O total é agora de 645 122.





