Portugal. Número de mortos por covid-19 volta a subir

Ana TOMÁS Foram registados 19 novos casos mortais, mais 10 que no dia anterior. Número diário de infetados também voltou a aumentar.

Portugal voltou a registar esta terça-feira, 12 de maio, uma semana depois do início do desconfinamento, uma subida diária no número de mortos, com 19 novos óbitos contabilizados (mais 10 que ontem). No total já morreram 1163 pessoas no país, de covid-19, desde o início da pandemia.

Também o número diário de infetados aumentou nas últimas 24 horas, face à subida registada entre domingo e segunda-feira. Foram contabilizados esta terça-feira mais 234 novos infetados, enquanto ontem foram registados apenas 98. No total, o país regista 27.913 casos positivos de covid-19, estando 2719 a aguardar análise laboratorial.

Por outro lado, o número de casos recuperados continua a subir acima do registo diário de infetados e de mortos, tendo-se registado, esta terça-feira mais 464 pessoas recuperadas, o que eleva o total para 3013.

Há também menos casos hospitalizados - 709 pessoas estavam internadas esta terça-feira, menos 96 que ontem - e uma ligeira subida nos cuidados intensivos (que passou de 112 internados para 113, nas últimas 24 horas).





























