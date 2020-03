A DGS anunciou que o país tem 1280 casos de infeção, tendo o número de mortes causadas pelo novo coronavírus duplicado nas últimas 24 horas.

Portugal. Número de mortos duplica e sobe para 12

Lusa A DGS anunciou que o país tem 1280 casos de infeção, tendo o número de mortes causadas pelo novo coronavírus duplicado nas últimas 24 horas.

Em Portugal já há 1280 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, ou seja um aumento de 260 nas últimas 24 horas, aguardando 1059 pessoas o resultado dos testes clínicos.

Nas últimas 24 horas o número de mortos duplicou no país, passando de seis para 12 vítimas mortais.

Neste momento há 156 internados, 35 dos quais em cuidados intensivos. Os casos não confirmados são de 7515.

As vítimas mortais são quatro do Norte, quatro da zona centro, três da zona de Lisboa e Vale do Tejo e uma do Algarve.

