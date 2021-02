O país registou 50 mortes por causa da covid-19 no último dia.

Portugal. Número de mortes não era tão baixo desde novembro

Redação O país registou 50 mortes por causa da covid-19 no último dia.

Os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) dão conta de 1.480 novos casos de infeção com o novo coronavírus, nas últimas 24 horas. Há um aumento considerável comparativamente aos 1.032 casos do no dia anterior.

Em relação ao número de óbitos, o país lamenta 50 mortes causadas pelo vírus, um valor que não era tão baixo desde início de novembro. De acordo com a DGS, Todas dizem respeito a pessoas com mais de 60 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua com o maior número de mortes, 31, seguida de sete no Norte, sete no Centro, quatro no Alentejo e uma na Madeira.

Estão internados 2.767 pessoas infetadas, menos 245 do que na terça-feira, e também este é o número mais baixo desde 10 de novembro. 567 estão nas unidades de cuidados intensivos.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.