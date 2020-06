País registou 421 pessoas infetadas e mais sete mortes esta terça-feira, 9 de junho. Número de internados nos cuidados intensivos também aumentou.

Portugal. Número de infetados nas últimas 24 horas volta a subir para mais de 400 casos

Ana TOMÁS País registou 421 pessoas infetadas e mais sete mortes esta terça-feira, 9 de junho. Número de internados nos cuidados intensivos também aumentou.

Portugal registou esta terça-feira, 9 de junho, um aumento dos casos de infeção por covid-19, que passou de 192 para 421 nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje verificou-se também uma ligeira subida dos óbitos, com mais uma morte resultante do novo coronavírus.

No total, já morreram em Portugal 1492 pessoas vítimas de covid-19 e foram infetados, no total, 35.306. Continuam a aguardar resultado laboratorial 1618 pessoas e 30.176 contactos sob vigilância pelas autoridades de saúde. Até à data, recuperaram, no país, 21.339.

Esta terça-feira, voltaram também a aumentar os internamentos, com 394 hospitalizações (mais 28 nas últimas 24 horas) e 65 nos cuidados intensivos (mais 10).

A região de Lisboa e Vale do Tejo mantém-se como a mais afetada pelos novos casos, concentrando 386 dos registados hoje e cinco das sete vítimas mortais.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.