Portugal. Número de óbitos por covid-19 mantém-se abaixo dos 30

Ana TOMÁS País registou 25 novos óbitos pelo novo coronavírus esta segunda-feira, 27 de abril, mais dois que no dia anterior. Mas evolução continua abaixo dos 30 casos diários e é ultrapassada pelo número de casos diários de recuperados.

Portugal registou 25 novos óbitos pelo novo coronavírus esta segunda-feira, 27 de abril, mais dois que no dia anterior, mas mantendo a tendência evolutiva abaixo dos 30 casos diários.

O aumento desta segunda-feira, reportado no habitual boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) faz o total de óbitos subir para 928, desde que os primeiros casos de coronavírus foram confirmados no país, em início de março.

Entretanto, o número de recuperados - 1357 , no total - continua a ultrapassar e a aumentar a distância face ao número de casos mortais (numa diferença equivalente a 429 casos‬). No que se refere à contabilização diária, esta segunda-feira foram registados mais 28 novos casos de pessoas que recuperaram, um número que supera o dos óbitos nas últimas 24 horas.

Portugal tem atualmente 24.027 infetados, mais 163 que no dia anterior - uma evolução consideravelmente inferior à verificada entre os dois dias anteriores.

No que se refere aos internamentos, desceram, esta segunda-feira, para menos de mil (995, menos 10 que ontem), estando 176 nos cuidados intensivos (menos seis que ontem).

Portugal. Mais 23 mortos e 472 infetados pela covid-19 No total já faleceram no país vítimas da covid-19 903 doentes e os casos confirmados sobem para os 23 864, mas as taxas diminuíram.

Na distribuição geográfica o Norte continua a liderar o número de casos, com 519 óbitos e 14.496 de infetados. A região Centro tem o segundo maior número de mortes, com 191, embora surja em terceiro no de casos infetados, com 3.252. Neste grupo, é Lisboa e Vale do Tejo que está em segundo lugar, com 5.556 pessoas confirmadas pelo novo coronavírus e 179 mortes originadas por ele.

Seguem-se o Algarve, com 12 óbitos e 328 infetados, os Açores, com 9 mortos e 120 infetados e o Alentejo, com 1 morto e 187 infetados.

A Madeira regista 86 pessoas positivas para a covid-19, e nenhum óbito.





