O XXIII Governo Constitucional deverá ter 17 ministros e 38 secretários de Estado, anunciou o executivo em comunicado.

Portugal 2 min.

Política

Portugal. Novo executivo vai ter menos 20% de governantes que o anterior

Lusa O primeiro-ministro apresentou na terça-feira ao Presidente da República a orgânica do XXIII Governo Constitucional, com 17 ministros e 38 secretários de Estado, menos 20% de governantes face ao executivo cessante.

Este dado sobre a estrutura orgânica apresentada por António Costa a Marcelo Rebelo de Sousa consta de um comunicado divulgado esta quarta-feira pelo Governo.



Segundo o comunicado, o novo Governo “terá 17 ministros e 38 secretários de Estado, menos 20% de governantes do que no executivo precedente”.

António Costa e os segredos da vitória esmagadora A noite foi de vitória para o líder do PS. Uma vitória maior do que a esperada e onde o PS conquista a maioria absoluta. António Costa fez o discurso do homem vitorioso destas legislativas.

“Esta alteração de modelo funcional permitirá a redução de dezenas de cargos e serviços intermédios”, lê-se na mesma nota.

No mesmo comunicado, “o primeiro-ministro informa ainda que decidiu colocar na sua direta dependência os seguintes secretários de Estado: Digitalização e Modernização Administrativa e Assuntos Europeus”

“A lista completa de ministros será entregue ainda hoje [quarta-feira] a sua excelência, o Presidente da República”, acrescenta-se.

Criado o cargo de Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares

De acordo com o mesmo comunicado, o primeiro-ministro decidiu criar na orgânica do XXIII Governo Constitucional o cargo de ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, e extinguiu o Ministério do Mar que passa para a dependência do ministro da Economia.

O futuro Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares terá dois secretários de Estado: Igualdade e Migrações, Juventude e do Desporto.

Outra novidade é a criação do Ministério da Economia e do Mar, tendo três secretários de Estado: Economia; Turismo, Comércio e Serviços; e Mar.

Legislativas. PS ganhou também no Luxemburgo Mais de 10 mil portugueses residentes no Luxemburgo participaram nas eleições de 30 de janeiro.

Os ministérios da Cultura, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e da Educação terão apenas um secretário de Estado cada um.

Já o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social terá dois secretários de Estado: Segurança Social, Inclusão e da Ação Social. Os mesmos dois também existirão no Ministério da Saúde.

O futuro Ministério do Ambiente e Ação Climática terá os secretários de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, Ambiente e da Energia e Mobilidade Urbana.

Já o Ministério das Infraestruturas e Habitação terá dois secretários de Estado: Infraestruturas e Habitação.

Na dependência do futuro ministro da Coesão Territorial estarão secretários de Estado do Desenvolvimento Regional e da Administração Local e Ordenamento do Território.

Por fim, no âmbito do Ministério da Agricultura e da Alimentação estarão dois secretários de Estado, um deles para o setor das Pescas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.