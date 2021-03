Presidente da República propôs renovação do estado de emergência até 15 de abril

Portugal. Novo decreto do estado de emergência prevê limitação de preços de testes à covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, propôs, esta quarta-feira, 24, ao parlamento a renovação do estado de emergência até 15 de abril, para permitir medidas de contenção da covid-19.

"Estando a situação a evoluir favoravelmente, fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência, e em linha com o faseamento do plano de desconfinamento, impondo-se acautelar os passos a dar no futuro próximo, entende-se haver razões para manter o estado de emergência por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação", refere a nota divulgada no site da Presidência da República.

O decreto de renovação proposto por Marcelo Rebelo de Sousa, que no essencial mantém as medidas e restrições em vigor, prevê a possibilidade de se introduzir um limite aos preços dos testes à covid-19, assim como a outros materiais de proteção sanitária.

Marcelo. "É provável que estado de emergência se mantenha até maio" O Presidente da República afirmou hoje que irá renovar mais uma vez o estado de emergência e considerou muito provável que este quadro legal se prolongue até maio, enquanto ainda houver atividades encerradas, porque legitima as restrições.

"Podem ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de determinados produtos ou materiais, designadamente testes ao SARS-Cov-2 e outro material médico-sanitário", lê-se no decreto.



Este é o 14.º diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submete para autorização do parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19 e será discutido e votado pelos deputados na quinta-feira à tarde, com aprovação assegurada.

O período de estado de emergência atualmente em vigor termina às 23:59 da próxima quarta-feira, 31 de março. Esta renovação terá efeitos entre as 00:00 de 1 de abril e as 23h59 de 15 de abril.

