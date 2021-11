Número de internamentos não era tão grande desde setembro.

Covid-19

Portugal. Nove mortes e 450 casos no último dia

Lusa Número de internamentos não era tão grande desde setembro.

Portugal registou mais nove mortes e 450 casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Estão 372 pessoas hospitalizadas, mais 12 do que no dia anterior, dos quais 59 em unidades de cuidados intensivos (menos uma). É o máximo de doentes internados desde finais de setembro (386 no dia 29).

Lisboa e Vale do Tejo, com 146 novos casos, e o Norte, com 136, são as regiões que concentram o maior número diário de infeções.

Confirmaram-se ainda mais 83 casos no Centro, 21 no Alentejo e 19 no Algarve. Nas regiões autónomas, registaram-se 36 novos diagnósticos de covid-19 na Madeira e nove nos Açores.

Dados oficiais indicam que há mais 345 pessoas que recuperaram da doença, elevando para 1 041 385 o número total de recuperados.

