Desde ontem que é obrigatória a apresentação de teste negativo para aceder a grandes eventos, bares e discotecas e visitar familiares em lares e hospitais. Os autotestes já estão esgotados em muitos estabelecimentos.

Portugal. Novas regras contra a covid-19 fazem disparar corrida aos testes

Ana TOMÁS

A mudança das regras em Portugal para aceder a determinados locais e a grandes eventos levou a uma corrida aos testes nas farmácias do país. Desde ontem que é obrigatória a apresentação de teste negativo, mesmo de quem está vacinado, para aceder a grandes eventos, bares e discotecas e visitar familiares em lares e hospitais.

Na capital portuguesa, com o dérbi Sporting - Benfica à porta, a medida está a levar a um aumento da procura e a ter reflexo nas farmácias com muitas a já não terem vagas disponíveis para a realização de testes antigénio nos próximos dias, segundo avança a SIC Notícias.

Também os autotestes estão esgotados em muitos estabelecimentos, mas a Associação Nacional de Farmácias assegurou, esta semana, que existe disponibilidade de testes rápidos à covid-19 nas farmácias portuguesas para responder ao aumento da procura do serviço.

"As farmácias dispõem de quantidade suficiente para responder ao aumento da procura do serviço de realização de testes antigénio e autotestes”, assegurou a presidente da ANF, Ema Paulino, citada num comunicado divulgado na segunda-feira, ao final do dia, e citado pela Agência Lusa.



No mesmo documento, a responsável adiantou que após a declaração do estado de calamidade por parte do Governo, verificou-se um pico na procura deste tipo de testes, acrescentando que seria reforçado o abastecimento destes materiais de rastreio da infeção por SARS-CoV-2.

Face a este aumento na procura, a presidente da ANF referiu que têm vindo a ser distribuídas quantidades controladas de testes às farmácias do país para garantir um fornecimento homogéneo no território nacional.

Recorde de testes na véspera de entrarem em vigor as novas medidas

No dia 30 de novembro, véspera da entrada em vigor do estado de calamidade e das novas medidas sanitárias, Portugal realizou cerca de 117 mil testes à covid-19, "um novo máximo de testes efetuados num só dia, desde o início da pandemia", refere o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) em. Estes dados não incluem os autotestes.

O dia de maior número de testes realizados tinha ocorrido a 21 de abril deste ano, com cerca de 98 mil testes realizados, indica o INSA. De acordo com o instituto, em novembro deste ano realizaram-se aproximadamente 1,5 milhões de testes de diagnóstico, com uma média diária de cerca de 50 mil testes.

Desde o dia 19 de novembro, os testes rápidos de antigénio efetuados nas farmácias e laboratórios aderentes ao regime excecional de comparticipação voltaram a ser gratuitos. A reativação do regime excecional e temporário de comparticipação dos testes rápidos antigénio (TRAg), que abrange toda a população, vigora até 31 de dezembro e pretende contribuir "para a deteção e isolamento precoce de casos, prevenir e mitigar o impacto da infeção por SARS-CoV-2 nos serviços de saúde e nas populações vulneráveis" e reduzir a transmissão da infeção.

Desde o início da pandemia até dia 26 de novembro, o país realizou 21 milhões de testes à covid-19.

