Portugal. Norte volta a ser a região com mais casos de covid-19

Ana TOMÁS Região concentra mais de metade das infeções e mortes registadas esta quinta-feira.

Portugal registou esta quinta-feira, 8 de outubro, o segundo maior número de casos de infeção desde o início da pandemia, com 1.278 novas infeções contabilizadas nas últimas 24 horas.

A região Norte volta a ser a mais afetada do país, com mais de metade dos casos positivos (642) e metade dos óbitos (5) registados esta quinta-feira. Recorde-se que esta é também a região com vários surtos ativos em lares de idosos, com destaque para os lares da Santa Casa da Misericórdia de Bragança que têm mais de uma centena de infetados, entre utentes e funcionários.

Esta quinta-feira, a Administração Regional de Saúde do Norte confirmou também 49 casos positivos associados a um surto na Universidade do Porto, que teve origem num aluno do programa Erasmus.

No que respeita aos casos registados hoje, depois da região Norte, segue-se a de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 482 infetados e três mortes por covid-19, e o Centro, com 101 novos casos positivos e duas mortes.

O número de internados também continua a aumentar, havendo mais 37 internados em enfermaria, num total de 801 hospitalizados, sendo que 115 pessoas estão nos cuidados intensivos, mais 11 que ontem.

