Mineral utilizado nas baterias de carros elétricos está a gerar entusiasmo de empresas estrangeiras e nacionais que querem extraí-lo de solo português. A partir de 2025, o valor anual em causa pode equivaler a 250 mil milhões de euros.

Portugal na frente da corrida ao novo "ouro branco"

Tesouro, petróleo branco, fortuna: todas as designações se adequam ao lítio, o mineral usado nas baterias de carros elétricos que pode ser chave para avultados rendimentos em relação à economia portuguesa. Trata-se de um mercado que, de acordo com Maros Sefcovic, vice-presidente da Comissão Europeia e comissário com o pelouro da Energia, "pode valer ouro para Portugal, uma vez que deve equivaler a 250 mil milhões de euros por ano a partir de 2025", como referiu à agência France Presse.



Segundo a agência, diversas empresas internacionais estão já no terreno para extrair o precioso minério e um dos exemplos citados é a sociedade mineira britânica Savannah Resources - a partir de 2020, a empresa espera "abrir a primeira mina importante de lítio na Europa", conta David Archer, responsável da empresa, em Boticas, no distrito de Vila Real.

Não muito longe, a cerca de 25 quilómetros, em Montalegre, é a Lusorecursos, uma sociedade portuguesa ligada ao setor, que indica à AFP estar em condições de explorar um importante filão, segundo dados de Ricardo Pinheiro, o diretor financeiro da empresa.



O entusiasmo em redor dos carros elétricos e as medidas ecológicas que estão a ser adotadas pelos governos em relação à indústria automóvel levaram a que o valor do lítio "triplicasse em três anos", conforme indica Lucas Bednarski, diretor da empresa Lithium Today, especializada em estudos de mercado sobre o assunto. Bednarski sublinha ter conhecimento de que Portugal "tem os mais importantes recursos da Europa nesta área"



Os projetos que se preparam para funcionar a partir de 2020 visam aproveitar as reservas portuguesas para que o metal de cor prateada, usado para fabricar baterias de telemóvel e computadores, seja extraído em grandes quantidades e sirva a indústria de veículos elétricos, reduzindo a dependência europeia, uma vez que a Europa importa 86% dos componentes necessários para as baterias do Chile e da Austrália.



