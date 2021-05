Desde o início da pandemia, Portugal somou 848.658 casos de infeção e 17.023 óbitos associados à doença.

Portugal não regista mortes associadas à covid-19 pelo segundo dia consecutivo

Segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde deste domingo, Portugal registou 445 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e nenhum óbito pelo segundo dia consecutivo.

Segundo o mesmo documento, registaram-se 256 recuperados da doença e o número de internados voltou a aumentar, depois da descida verificada no sábado. Existem mais 27 pessoas do que no dia anterior a necessitar de cuidados hospitalares devido à covid-19, fazendo um total de 271 pacientes internados, sendo que 54 deles estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais cinco do que no sábado.

Rio defende que Governo e Câmara do Porto "deviam pedir desculpa aos portugueses" Rio disse aos jornalistas não entender porque não foi permitido público nos jogos do futebol português mas para a final da Liga dos Campeões isso já foi possível, e os adeptos estrangeiros puderam "estar e andar por aqui a armar desacatos".

O maior número de novos casos estão centrados em Lisboa e no Porto, com 185 e 160 novos infetados, respetivamente. Segue-se o Centro (31), Algarve (17) e Alentejo (14). Quanto às regiões autónomas, os Açores têm 28 novos casos da doença e a Madeira soma mais dez infetados.







