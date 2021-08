Identidade não foi revelada pela Polícia Judiciária.

Mulher estrangeira é suspeita da vandalização do Padrão dos Descobrimentos

De acordo com comunicado da Polícia Judiciária, nesta terça-feira, a suspeita do ato de vandalismo no Padrão dos Descobrimentos, durante o passado fim de semana, é uma cidadã estrangeira, mas não foi revelada a sua identidade.

A mulher " terá praticado atos da mesma natureza similar noutros locais", mas já se "ausentou" do país.

O ‘graffiti’ de 20 metros no Padrão dos Descobrimentos tinha uma mensagem em inglês: "Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]". Numa tradução livre, em português pode significar “velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate”.



Entretanto, o monumento já foi limpo.





