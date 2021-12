O condutor do carro onde seguia o ministro Eduardo Cabrita e que atropelou mortalmente um trabalhador na A6, em junho passado, é também acusadode duas contraordenações.

Portugal. Motorista de ministro da Administração Interna acusado de homicídio por negligência

Lusa

O motorista do carro onde seguia o ministro da Administração Interna e que atropelou mortalmente um trabalhador na A6 foi acusado de homicídio por negligência, segundo despacho de acusação do Ministério Público divulgado esta sexta-feira.

Família de homem atropelado por carro de Eduardo Cabrita recebe 246 euros de pensão por mês A pensão de sobrevivência é de cerca de 160 euros para a viúva e de 43 euros para cada uma das filhas do homem que perdeu a vida no acidente de 18 de junho.

“O Ministério Público deduziu acusação, requerendo o julgamento por tribunal singular, contra um arguido, o condutor do veículo automóvel interveniente num acidente de viação ocorrido na A6, no dia 18 de junho de 2021, imputando-lhe a prática, em concurso, de um crime de homicídio por negligência e de duas contraordenações”, refere uma nota publicada no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.

Cabrita comenta acusação

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já reagiu à acusação do motorista, destacando que era apenas "passageiro" do veículo em questão.

Quanto à acusação, diz tratar-se "do estado de Direito a funcionar. Temos de confiar no estado de Direito. Ninguém está acima da lei", respondeu.

Cabrita aproveitou para criticar a cobertura mediática dada ao caso, considerando ser "um repugnante aproveitamento político de uma trajédia pessoal".







