Nas últimas 24 horas foram registados mais 1214 novos caso de infeção em Portugal e há 2790 doentes da epidemia que passaram a quadra e o dia 25 internados no hospital.

Portugal. Morreram 78 pessoas com covid no dia de Natal

Portugal perdeu mais 78 pessoas que não venceram a batalha contra a covid-19, tendo falecido nas últimas 24 horas, onde também se registaram mais 1.214 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 2.790 pessoas, mais 36 do que na sexta-feira, das quais 513 em cuidados intensivos, ou seja, mais nove.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.556 mortes e 392.996 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 69.769, menos 409 do que na sexta-feira.



O norte foi a região do país com maior aumento de casos, mais 451, com Lisboa e Vale do Tejo a constar em segundo lugar, com 438 novas infeções. Houve mais óbitos em Lisboa, 32 do que no norte, onde faleceram 30 pessoas.

