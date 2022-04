A medida entrará em vigor com a resolução do Conselho de Ministros de hoje. O Governo prolongou esta quinta-feira a situação de alerta devido à pandemia de covid-19 até ao dia 5 de maio.

Covid-19

Portugal. Ministra anuncia fim da obrigatoriedade do uso da máscara

Lusa A medida entrará em vigor com a resolução do Conselho de Ministros de hoje. O Governo prolongou esta quinta-feira a situação de alerta devido à pandemia de covid-19 até ao dia 5 de maio.

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou hoje que estão reunidas as condições para o uso da máscara deixar de ser obrigatória, à exceção dos locais frequentados por “pessoas especialmente vulneráveis”.

O Governo prolongou hoje a situação de alerta devido à pandemia de covid-19 até ao dia 5 de maio, tendo sido introduzidas medidas de alívio, anunciou hoje a ministra da Presidência, entre elas deixar cair a obrigação do uso de máscara.

“Estão reunidas as condições para a não obrigatoriedade do uso de máscaras, que se mantém nos locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis”, como lares e estruturas de Rede Nacional de Cuidados Continuados Integradas, afirmou a ministra no final do Conselho de Ministros.

A medida entrará em vigor com a resolução do Conselho de Ministros de hoje.

A situação de alerta, nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes da Lei de Base da Proteção Civil, terminava na sexta-feira.



“O Conselho de Ministros aprovou hoje a declaração da situação de alerta em Portugal continental até 5 de maio e introduziu alterações ao conjunto de regras que vigoram de prevenção e combate à pandemia”, disse Mariana Vieira da Silva.





Em atualização

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.