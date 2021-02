O Ministério Público português confirmou que estão em curso nove inquéritos sobre casos relacionados com a toma indevida de vacinas contra a covid-19.

Portugal. Ministério Público investiga nove inquéritos de vacinação indevida

Ana Patrícia CARDOSO

Nos últimos dias, vários casos de toma indevida de vacinas contra a covid-19 por parte de pessoas fora dos grupos prioritários tem causado indignação.

Esta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) já fez saber que estão em curso nove inquéritos, numa altura em que Portugal é visto como um dos países onde a vacinação está mais atrasada na UE.

Os inquéritos dizem respeito à Segurança Social de Setúbal, INEM de Lisboa, INEM do Porto, Centro de Apoio de Idosos em Portimão, Vila Nova de Famalicão, Arcos de Valdevez, Bragança, Seixal e Montijo.



Entre os exemplos que tem chamado mais a atenção, está a vacinação da equipa da Segurança Social de Setúbal, que já levou a diretora da unidade, Natividade Coelho, a demitir-se e também o caso da pastelaria do Porto cujos funcionários foram vacinados a pedido do diretor regional do Norte do INEM.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, garante que haverá "tolerância zero" para este tipo de casos e que o plano de vacinação vai apresentar listas suplementares para as vacinas que sobrem.

Ritmo de vacinação

Até hoje, foram administradas 8.230.414 vacinas contra a covid-19 na UE. No que toca a Portugal, o país tem das percentagens mais baixas relativamente à administração da primeira dose, ao fixar-se nos 1,6%, apenas superado pelos Países Baixos (1,5%), Letónia (1,1%), Chipre (0,9%) e Eslováquia (0,5%).

A liderar a lista de países mais avançados na primeira dose da vacinação contra o SARS-CoV-2 está a Irlanda (11,5%), Islândia (3,8%), Malta (3,7%), Finlândia (3,1%), Eslovénia (3%) e Polónia (3%).







