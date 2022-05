Desde meados do último mês, a média de casos a cinco dias tem vindo a aumentar no país.

Covid-19

Portugal. Média diária aumenta para os 14.400 casos de infeção

Lusa Desde meados do último mês, a média de casos a cinco dias tem vindo a aumentar no país.

A média de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 passou para os 14.400 casos diários a nível nacional, registando um aumento desde meados de abril, indicam dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) hoje divulgados.

“O valor médio do índice de transmissibilidade (Rt) para os dias entre 02 e 06 de maio foi de 1,13 (média de 14.400 novos casos por dia)” em Portugal, adianta o relatório semanal do INSA sobre a evolução da covid-19 no país.

Desde meados do último mês, a média de casos a cinco dias tem vindo a aumentar em Portugal: 8.931 infeções diárias entre 11 e 15 de abril, 9.474 entre 18 e 22 de abril, 11.153 entre 25 e 29 de abril e 14.400 entre 02 e 06 de maio.

De acordo com o INSA, Rt do SARS-CoV-2 subiu em todas as regiões do país em relação ao período anterior, o que indica uma tendência crescente de novos casos, sendo a Madeira a única que apresenta este indicador abaixo do limiar de 1.

Portugal. Sexta vaga de covid-19 “a começar a desenhar-se”, diz relatório A eliminação do uso de máscara aumentou as infeções em Portugal, que atingiu um índice de transmissibilidade (Rt) de 1,17 e que poderá registar uma sexta vaga de covid-19, indica um relatório do Instituto Superior Técnico sobre a pandemia.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus – aumentou no Norte de 1,09 para 1,17, no Centro de 1,06 para 1,13, em Lisboa e Vale do Tejo de 0,98 para 1,11, no Alentejo de 0,97 para 1,13, no Algarve de 0,91 para 1,09, nos Açores de 1,04 para 1,10 e na Madeira de 0,83 para 0,86.

Todas as regiões apresentam também uma taxa de incidência superior a 960 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, sendo mais elevada nos Açores (2.334,8 casos), seguida do Centro (2.049,5) e do Alentejo (2.044,2).

Apesar do aumento de casos diários nas últimas semanas, o relatório da última sexta-feira da Direção-Geral da Saúde e do INSA sobre a pandemia indicava que o número de pessoas com covid-19 internadas nos cuidados intensivos dos hospitais do continente correspondia a 23,5% do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.