Portugal. Marcelo propõe renovação do estado de emergência até 7 de janeiro

Lusa O Presidente da República portuguesa propôs esta quarta-feira ao parlamento a renovação do estado de emergência até 07 de janeiro, abrangendo o Natal e a passagem de ano, decisão que já tinha apontado como provável no início deste mês.

"Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou esta noite em sentido favorável, o Presidente da República acabou de enviar à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma renovando, pelo período de 15 dias, até 7 de janeiro de 2021, o estado de emergência para todo o território nacional, permitindo ao Governo efetivar as medidas para este novo período", lê-se numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet.



Este é o sétimo diploma do estado de emergência de Marcelo Rebelo de Sousa no atual contexto de pandemia de covid-19, para vigorar entre 24 de dezembro e 07 de janeiro de 2021, e será debatido e votado no parlamento na quinta-feira.

O Presidente da República esteve reunido esta quarta-feira com todos os partidos políticos com assento parlamentar. No que toca ao regresso habitual dos emigrantes para assinalar a época festiva ao seu país de origem, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas reconheceu também esta quarta-feira que é provável que a pandemia traga menos lusos este ano a Portugal.

