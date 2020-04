Portugal. Marcelo não renova estado de emergência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisou esta terça-feira que "o fim do estado de emergência não é fim do surto" de covid-19, rejeitando "qualquer facilitismo" nesta nova fase em que "os pequenos passos" serão avaliados permanentemente.

No final da quinta reunião no Infarmed, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre se não teme que o facto de este ser o último estado de emergência leve os portugueses a relaxarem nas medidas de contenção. "Não, porque os portugueses são muito lúcidos e têm demonstrado isso. O fim do estado de emergência não é fim do surto", avisou.



Na perspetiva do Presidente da República, o fim do estado de emergência, que acontecerá no dia 02 de maio à meia-noite, "não é o fim da necessidade de controlo" nem "o fim à necessidade de os portugueses seguirem num esforço muito cívico que é o de perceberem que depende deles a evolução desse surto".

"Não entender isto como qualquer facilitismo. Não há facilitismo. Tem sido dito por mim, tem sido dito pelo senhor primeiro-ministro. Não podem interpretar como facilitismo por isso é que cada um dos pequenos passos vai ser avaliado permanentemente e pelos especialistas e depois pelos políticos", advertiu.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, nesta "terceira fase" pós estado de emergência, "os pequenos passos que são dados" são "avaliados permanentemente" e "estão sempre acompanhados de uma preocupação de controlo e de contenção, sob pena de se perder aquilo que se tem ganho até agora".

"Agora os portugueses também sabem que não é possível utilizar um instrumento, que é um instrumento para uma situação excecional de fechamento durante um período limitado de tempo, para viver com ele durante meses consecutivos", defendeu.

Se isto acontecesse, na visão do chefe de Estado, o estado de emergência era banalizado, depreciado e "convidava ao desrespeito".

"E deixava de poder ser utilizado se for necessário - espero que não seja - no futuro, numa situação de um segundo surto, imaginemos, mais tarde, no fim do ano ou no começo do ano que vem", afirmou.

