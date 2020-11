Em entrevista, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República admite erros na gestão da pandemia, não acredita numa vacina este ano e não adianta recandidatura à presidência.

Portugal. Marcelo admite erros e garante que "estado de emergência será diferente"

Ana Patrícia CARDOSO

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, deu uma entrevista à RTP, na noite desta segunda-feira, mesmo dia em que o primeiro-ministro, António Costa, lhe pediu para decretar o estado de emergência.

Sem anunciar, para já, quando será decretado, Marcelo garante que um novo estado de emergência pode evitar futuros problemas jurídicos no controlo da circulação, restringindo-a a algumas horas do dia e entre concelhos.

No entanto, ciente de que a economia do país "não aguenta" outro estado de emergência como em março, porque "há oito meses a economia estava bem e, agora, a economia não está bem", o Presidente garante que "aquilo que está a ser ponderado é uma coisa diferente porque a situação é diferente".

Diferente em que sentido? "No sentido de muito limitado, de efeitos sobretudo preventivos. É esta a inclinação dos partidos que ouvi. É a inclinação do próprio Governo", seguindo o mesmo discurso de António Costa.

Em relação ao combate contra a covid-19 que está a tomar conta dos hospitais portugueses, Marcelo sabe que houve "atraso" na orientação e contratação de profissionais de saúde. "A contratação conheceu um atraso em termos administrativos e a concretização verificou-se mais tarde. Houve um esforço de ampliação de camas e de alas, mas que demora tempo", explicou.

As conferências da DGS

"É um esforço brutal. Tem um mérito enorme. Mas, como tudo o que se repete muito tempo, cansa" . Salientando o papel muito difícil das pessoas que fazem as conferências de imprensa, o Presidente não deixa de admitir que, ao nível da comunicação, "nem sempre estivemos bem". É "muita confusão para quem ouve" e as pessoas estão cansadas. Mas não podem reclamar que "há três meses" era uma coisa e agora outra. "Há três meses era há três meses. Agora é diferente." Com a situação sempre a mudar, o governante diz ainda que já não acredita numa vacina este ano.

A máquina não funciona

O problema de Portugal é o mesmo que na Europa toda, diz o governante. "Os testes permitem descobrir quem é infetado. No entanto, depois é preciso uma máquina que permita contatar os infetados, saber quantos contactos teve e estudar para centenas de milhares de contactos. Não havia máquina para isso. Não há em praticamente nenhum país europeu". A fase que se vive atualmente exige mais, garante. "A pressão dos acontecimentos torna ainda mais clara a necessidade de uma solução global".

Não há recandidatura...por enquanto

À pergunta que não quer calar, a mesma resposta de antes. Marcelo não adianta recandidatura e diz estar mais focado em "exercer funções "no meio de uma pandemia" do que em fazer previsões das eleições. Só convoca eleições no final do mês e é aí que vai decidir.





















