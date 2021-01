O Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, está infetado com o novo coronavírus. Nesta semana, também Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social revelou ter testado positivo.

Portugal. Mais um ministro testou positivo à covid-19

Redação O Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, está infetado com o novo coronavírus. Nesta semana, também Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social revelou ter testado positivo.

De acordo com o comunicado oficial, João Leão "está em confinamento domiciliário, não tendo até ao momento apresentado quaisquer sintomas e encontrando-se a trabalhar". Por enquanto, é a única informação avançada, não se sabendo a origem do contágio.



Ana Mendes Godinho, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, anunciou estar infetada com covid-19 e com sintomas ligeiros, por isso, está a ser substituída nas funções por Miguel Cabrita, secretário de estado do Emprego e Formação Profissional.

Outros dois ministros do executivo de António Costa já tiveram testes positivos. Em outubro, foi Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e em novembro esteve infetado Nelson de Souza, ministro do Planeamento.





